ФОПи мають подати декларацію за дев’ять місяців до 10 листопада — як це зробити в Дії

Як подати декларацію через Дію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізичні особи-підприємці третьої групи мають подати декларацію платника єдиного податку за дев’ять місяців 2025 року до 10 листопада включно.

Втім, заповнювати декларацію вручну не потрібно — «Дія» дозволяє зробити це за кілька кліків.

Хто має звітувати:

ФОП 3-ї групи зі ставкою єдиного податку 5%;

не є платниками ПДВ;

не мають найманих працівників.

Як подати декларацію через «Дію»:

Відкрийте застосунок і перейдіть у розділ Сервіси → Податки → Декларація платника єдиного податку за три квартали.

Вкажіть суму надходжень за липень–вересень (дані можна знайти у виписці з банківського рахунку ФОП).

«Дія» автоматично підрахує суми єдиного податку та військового збору.

Перевірте коректність даних, підпишіть Дія.Підписом і надішліть декларацію.

Окрім подання декларації, підприємцям необхідно сплатити:

єдиний податок — 5% доходу ;

; військовий збір — 1% доходу ;

; єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної зарплати (1 760 грн на місяць або 5 280 грн за квартал).

Усі ці платежі також можна здійснити безпосередньо через «Дію».