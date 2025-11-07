ФОПи мають подати декларацію за дев’ять місяців до 10 листопада — як це зробити в Дії

Фізичні особи-підприємці третьої групи мають подати декларацію платника єдиного податку за дев’ять місяців 2025 року до 10 листопада включно.
Втім, заповнювати декларацію вручну не потрібно — «Дія» дозволяє зробити це за кілька кліків.
Хто має звітувати:
Як подати декларацію через «Дію»:
Відкрийте застосунок і перейдіть у розділ Сервіси → Податки → Декларація платника єдиного податку за три квартали.
Вкажіть суму надходжень за липень–вересень (дані можна знайти у виписці з банківського рахунку ФОП).
«Дія» автоматично підрахує суми єдиного податку та військового збору.
Перевірте коректність даних, підпишіть Дія.Підписом і надішліть декларацію.
Окрім подання декларації, підприємцям необхідно сплатити:
Усі ці платежі також можна здійснити безпосередньо через «Дію».