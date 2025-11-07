Практика судів
ФОПи мають подати декларацію за дев’ять місяців до 10 листопада — як це зробити в Дії

11:54, 7 листопада 2025
Як подати декларацію через Дію.
Фізичні особи-підприємці третьої групи мають подати декларацію платника єдиного податку за дев’ять місяців 2025 року до 10 листопада включно.

Втім, заповнювати декларацію вручну не потрібно — «Дія» дозволяє зробити це за кілька кліків.

Хто має звітувати:

  • ФОП 3-ї групи зі ставкою єдиного податку 5%;
  • не є платниками ПДВ;
  • не мають найманих працівників.

Як подати декларацію через «Дію»:

Відкрийте застосунок і перейдіть у розділ Сервіси → Податки → Декларація платника єдиного податку за три квартали.

Вкажіть суму надходжень за липень–вересень (дані можна знайти у виписці з банківського рахунку ФОП).

«Дія» автоматично підрахує суми єдиного податку та військового збору.

Перевірте коректність даних, підпишіть Дія.Підписом і надішліть декларацію.

Окрім подання декларації, підприємцям необхідно сплатити:

  • єдиний податок — 5% доходу;
  • військовий збір — 1% доходу;
  • єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної зарплати (1 760 грн на місяць або 5 280 грн за квартал).

Усі ці платежі також можна здійснити безпосередньо через «Дію».

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
