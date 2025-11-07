ФЛП должны подать декларацию за девять месяцев до 10 ноября — как это сделать в Дии

Как подать декларацию через Дию.

Физические лица-предприниматели третьей группы должны подать декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2025 года до 10 ноября включительно.

Однако заполнять декларацию вручную не нужно — «Дия» позволяет сделать это в несколько кликов.

Кто должен отчитаться:

ФЛП 3-й группы со ставкой единого налога 5%;

не являются плательщиками НДС;

не имеют наемных работников.

Как подать декларацию через «Дию»:

Откройте приложение и перейдите в раздел Сервисы → Налоги → Декларация плательщика единого налога за три квартала.

Укажите сумму поступлений за июль–сентябрь (данные можно найти в выписке со счета ФЛП в банке).

«Дия» автоматически рассчитает суммы единого налога и военного сбора.

Проверьте корректность данных, подпишите через Дия.Подпись и отправьте декларацию.

Кроме подачи декларации, предпринимателям необходимо уплатить:

единый налог — 5% дохода;

военный сбор — 1% дохода;

единый социальный взнос — 22% от минимальной зарплаты (1 760 грн в месяц или 5 280 грн за квартал).

Все эти платежи также можно совершить напрямую через «Дию».

