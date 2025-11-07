ФЛП должны подать декларацию за девять месяцев до 10 ноября — как это сделать в Дии

Физические лица-предприниматели третьей группы должны подать декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2025 года до 10 ноября включительно.
Однако заполнять декларацию вручную не нужно — «Дия» позволяет сделать это в несколько кликов.
Кто должен отчитаться:
Как подать декларацию через «Дию»:
Откройте приложение и перейдите в раздел Сервисы → Налоги → Декларация плательщика единого налога за три квартала.
Укажите сумму поступлений за июль–сентябрь (данные можно найти в выписке со счета ФЛП в банке).
«Дия» автоматически рассчитает суммы единого налога и военного сбора.
Проверьте корректность данных, подпишите через Дия.Подпись и отправьте декларацию.
Кроме подачи декларации, предпринимателям необходимо уплатить:
Все эти платежи также можно совершить напрямую через «Дию».
