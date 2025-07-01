Галина Третьякова анонсувала законопроект про скасування «пенсійних привілеїв» військовим, які не брали участі в бойових діях

«Є несправедливість – військові, які не задіювались у бойові дії, теж мають привілеї, на відміну від військових, які є УБД – це тема наступних законів» – Галина Третьякова.

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Голова соціального Комітету Верховної Ради Галина Третьякова анонсувала наступні законопроекти, які, за її словами, можуть торкнутися «пенсійних привілеїв» військових, які не брали участі в бойових діях.

«Моя думка: привілеї щодо зменшення пенсійного віку мають мати лише УБД та мами, які народили та виховали до 6-річного віку дитину.

Ні ті, ні другі привілеїв НЕ МАЮТЬ, крім мам, що народили та виховали 5-х дітей та більше і окрім УБД, що є КАДРОВИМИ військовими (тобто можуть показати 25+ років вислуги).

Тут, до, речі теж є несправедливість – військові, які не задіювались у бойові дії, теж мають привілеї, на відміну від військових, які є УБД. Це тема наступних законів», зазначила вона.

Слід зауважити, що цю тему вона підняла в контексті розгляду законопроекту 12278 про скасування спецпенсій для прокурорів, який комітет рекомендував до прийняття.

«1. Пенсійний вік в Україні має три рівні: 60 років – за умови наявності не менше 32 років загального стажу (ці вимоги збільшуються кожен рік до 2028 року і досягнуть у ньому 35 років), 63 роки – за умови наявності до 32 років загального стажу, але не менше 22 років (теж у 2028 році вимога буде 25 років) і 65 років – якщо загального стажу менше 22 років. КРІМ СПЕЦРЕЖИМІВ!

2. Індексація всіх пенсій в Україні відбувається з 2022 року відповідно ДО ЗАКОНУ (ст. 42 Закону про загальнообовʼязкове соціальне державне пенсійне страхування). КРІМ СПЕЦРЕЖИМІВ. Раніше був ручний режим індексації – власне саме це й спровокувало наявність спецрежимів. Ну і ще низькі зарплати під час трудової діяльності. З 2022 року ручний режим ліквідовано. І нема чого триматись за привʼязку до поточного грошового утримання. Більше того така привʼязка стримує зростання оплати праці для тих, хто працює.

Справедливо мати однакові правила щодо індексації та розміру пенсійного віку? Чи потрібно когось виокремлювати?» - задалася Галина Третьякова риторичним запитанням.

Автор: Наталя Мамченко

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