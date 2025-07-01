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Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях

19:07, 1 июля 2025
«Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД – это тема следующих законов» – Галина Третьякова.
Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях
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Глава социального Комитета Верховной Рады Галина Третьякова анонсировала следующие законопроекты, которые, по ее словам, могут коснуться «пенсионных привилегий» военных, не участвовавших в боевых действиях.

«Мое мнение: привилегии по уменьшению пенсионного возраста должны иметь только участники боевых действий (УБД) и мамы, родившие и воспитавшие до 6-летнего возраста ребенка.

Ни те, ни другие привилегий НЕ ИМЕЮТ, кроме мам, родивших и воспитавших 5-х детей и более, и кроме УБД, являющихся КАДРОВЫМИ военными (то есть могут показать 25+ лет выслуги).

Здесь, кстати, тоже есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД. Это тема следующих законов», — отметила она.

Следует отметить, что эту тему она подняла в контексте рассмотрения законопроекта 12278 об отмене спецпенсий для прокуроров, который комитет рекомендовал к принятию.

«1. Пенсионный возраст в Украине имеет три уровня: 60 лет – при наличии не менее 32 лет общего стажа (эти требования увеличиваются каждый год до 2028 года и достигнут в нем 35 лет), 63 года – при наличии до 32 лет общего стажа, но не менее 22 лет (тоже в 2028 году требование будет 25 лет) и 65 лет – если общего стажа менее 22 лет. КРОМЕ СПЕЦРЕЖИМОВ!

2. Индексация всех пенсий в Украине происходит с 2022 года в соответствии С ЗАКОНОМ (ст. 42 Закона об общеобязательном социальном государственном пенсионном страховании). КРОМЕ СПЕЦРЕЖИМОВ. Раньше был ручной режим индексации – собственно, именно это и спровоцировало наличие спецрежимов. Ну и еще низкие зарплаты во время трудовой деятельности. С 2022 года ручной режим ликвидирован. И незачем держаться за привязку к текущему денежному содержанию. Более того, такая привязка сдерживает рост оплаты труда для тех, кто работает.

Справедливо иметь одинаковые правила по индексации и размеру пенсионного возраста? Или нужно кого-то выделять?» — задалась Галина Третьякова риторическим вопросом.

Автор: Наталя Мамченко

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военные пенсия УБД

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Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях

«Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД – это тема следующих законов» – Галина Третьякова.

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