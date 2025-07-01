С 1 июля Пенсионный фонд будет выплачивать 39 видов соцпомощи: что изменится для украинцев

Социальные выплаты с 1 июля администрирует Пенсионный фонд.

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С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд получил полномочия по выплате 39 видов государственной социальной помощи, социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.

В ПФУ указывают, что для тех, кто имеет право на государственную социальную помощь и она уже была назначена органами социальной защиты населения, выплата будет осуществляться в установленном порядке.

Если обращение за назначением выплаты имело место в орган социальной защиты населения, но заявление на данный момент не рассмотрено, — решение будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Какие именно виды государственной помощи будут выплачивать с 1 июля органы Пенсионного фонда Украины. Ими являются:

Помощь на проживание внутренне перемещенным лицам. Ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, на уход за ним. Единовременная помощь гражданам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые эвакуированы, отселены или самостоятельно переселились на новое место жительства. Единовременная компенсация участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ставшим лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации последствий других ядерных аварий, лицам, принимавшим участие в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и выполнении на них регламентных работ, ставшим инвалидами вследствие соответствующих ядерных аварий и испытаний, участии в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и выполнении на них регламентных работ, женам (мужьям), если они не вступили в новый брак, умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, участием в ликвидации последствий других ядерных аварий, ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и выполнении на них регламентных работ, семьям, потерявшим кормильца, и родителям умершего из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, детям с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы. Ежегодная помощь на оздоровление гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, принимавшим участие в ликвидации последствий других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, и пострадавшим при других обстоятельствах от радиационного облучения не по своей вине, детям с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, каждому ребенку, потерявшему одного из родителей в результате Чернобыльской катастрофы, и эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году. Компенсация за льготное обеспечение продуктами питания граждан, относящихся к первой и второй категории лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Помощь лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в трехкратном размере среднемесячной заработной платы в случае увольнения работников в связи с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников. Помощь лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, при переводе гражданина по состоянию здоровья на менее оплачиваемую работу — разница между предыдущим заработком и заработком на новой работе на период до установления инвалидности или выздоровления. Оплата средней заработной платы во время переезда на новое место жительства, но не более чем за 14 рабочих дней, исходя из среднемесячной заработной платы по предыдущему месту работы гражданам из числа лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые отселяются или переселяются с территории зоны радиоактивного загрязнения. Оплата лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дополнительного отпуска сроком 14 рабочих дней (16 календарных дней). Оплата разницы между продолжительностью ежегодного отпуска, предоставляемого согласно статье 47 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», и продолжительностью ежегодного отпуска, предоставляемого согласно Закону Украины «Об отпусках» или другим законам гражданам, которые работают (находятся в командировке) на территории зон радиоактивного загрязнения. Доплата лицам, работающим в зоне отчуждения, согласно статье 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Возмещение лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, утраченного заработка, который они имели до повреждения здоровья, в случае, если заболевание или увечье, возникшие в связи с выполнением работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, привели к устойчивой потере профессиональной трудоспособности (без установления инвалидности). Ежемесячная денежная компенсация до достижения совершеннолетия детям, обучающимся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детям с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, и не питающимся в столовых указанных учреждений образования, а также за все дни, когда указанные лица по уважительным причинам не посещали эти учреждения. Компенсация гражданам за недвижимое имущество, утраченное в случае отселения или самостоятельного переселения с территории зон радиоактивного загрязнения и оплата услуг субъекта оценочной деятельности. Возмещение расходов на бесплатное питание пострадавших детей согласно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания (нахождения) неизвестно. Выплата материальной помощи военнослужащим, уволенным со срочной военной службы. Социальные стипендии студентам (курсантам) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования. Временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему право на пенсионную выплату. Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Государственная социальная помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, в том числе с инвалидностью, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях. Денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях, в том числе осуществление расходов на уплату за них единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Социальная помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя. Оплата услуги осуществления патроната над ребенком и осуществление расходов, в частности на уплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Единовременная компенсация лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет, которым установлена инвалидность вследствие полученных на территории Украины повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами. Выплата ежегодной помощи на оздоровление лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет, которым установлена инвалидность вследствие полученных на территории Украины повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами. Денежная компенсация стоимости разовой натуральной помощи «пакет малыша». Временная помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа. Единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня». Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственная социальная помощь по уходу, помощь на погребение. Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственная социальная помощь по уходу, помощь на погребение. Государственная помощь в связи с беременностью и родами. Государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Государственная помощь на детей одиноким матерям. Государственная помощь при рождении ребенка. Государственная помощь при усыновлении ребенка. Государственная помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям.

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