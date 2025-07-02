Контрабанда шестилапых – судили ужгородца за отправку муравьев в Польшу

Суд наказал ужгородца за экспорт 2,5 тысячи насекомых в Польшу.

Фото: Львовская таможня

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Галицкий районный суд Львова оштрафовал жителя Ужгорода за попытку отправить по почте 2,5 тысячи муравьев в Польшу с нарушением таможенных правил, сообщается в постановлении суда от по делу № 461/4406/25.

В апреле 2025 года львовские таможенники обнаружили необычную посылку из Киева во Вроцлав, содержащую более 2,5 тысячи муравьиных маток. Отправитель, официально безработный, объяснил в суде, что является владельцем зарегистрированной торговой марки «Muraha» и занимается разведением и исследованием муравьев. Его деятельность включает создание инновационных форм для содержания насекомых, распространение знаний о них и развитие информационной платформы.

Мужчина отметил, что не мог лично доставить муравьев за границу, поэтому решил воспользоваться почтовой службой для их передачи с целью частного содержания, а не коммерческих целей. Муравьиные матки были помещены в пробирки с водой и влажным ватным тампоном и упакованы в корпус нерабочего электронного блока, который использовался как термоконтейнер для обеспечения стабильной температуры и защиты от повреждений. Этот метод, по его словам, является стандартным для перевозки муравьев в Украине.

В таможенной декларации отправитель указал «электронный блок», поскольку интерфейс «Новой Почты» не предусматривал категории „насекомые“ или «муравьи». Он отметил, что не намеревался скрывать содержимое посылки или нарушать таможенные правила, а перевозка муравьев в Украине законодательно не урегулирована, в отличие от, например, пчел или парнокопытных животных.

Несмотря на объяснения, суд признал мужчину виновным по статьям 474 (пересылка запрещенных товаров в международных почтовых отправлениях) и ч. 1 ст. 483 (перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от контроля) КУоАП. Его оштрафовали на 5805 грн (50% стоимости товара), а также обязали уплатить 605,6 грн судебного сбора и 183,85 грн за хранение товара на складе Львовской таможни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.