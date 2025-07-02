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Контрабанда шестилапих – судили ужгородця за відправлення мурах до Польщі

07:00, 2 липня 2025
Суд покарав ужгородця за експорт 2,5 тисячі комах до Польщі.
Контрабанда шестилапих – судили ужгородця за відправлення мурах до Польщі
Фото: Львівська митниця
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Галицький районний суд Львова оштрафував мешканця Ужгорода за спробу відправити поштою 2,5 тисячі мурах до Польщі з порушенням митних правил, повідомляється у постанові суду у справі № 461/4406/25.

У квітні 2025 року львівські митники виявили незвичайну посилку з Києва до Вроцлава, що містила понад 2,5 тисячі мурашиних маток. Відправник, офіційно безробітний, пояснив у суді, що є власником зареєстрованої торгової марки «Muraha» і займається розведенням та дослідженням мурах. Його діяльність включає створення інноваційних форм для утримання комах, поширення знань про них і розвиток інформаційної платформи.

Чоловік зазначив, що не міг особисто доставити мурах за кордон, тому вирішив скористатися поштовою службою для їх передачі з метою приватного утримання, а не комерційних цілей. Мурашині матки були поміщені в пробірки з водою та вологим ватним тампоном і упаковані в корпус неробочого електронного блоку, який використовувався як термоконтейнер для забезпечення стабільної температури та захисту від пошкоджень. Цей метод, за його словами, є стандартним для перевезення мурах в Україні.

У митній декларації відправник вказав «електронний блок», оскільки інтерфейс «Нової Пошти» не передбачав категорії «комахи» чи «мурахи». Він наголосив, що не мав наміру приховувати вміст посилки чи порушувати митні правила, а перевезення мурах в Україні законодавчо не врегульовано, на відміну від, наприклад, бджіл чи парнокопитних тварин.

Попри пояснення, суд визнав чоловіка винним за статтями 474 (пересилання заборонених товарів у міжнародних поштових відправленнях) та ч. 1 ст. 483 (переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від контролю) КУпАП. Його оштрафували на 5805 грн (50% вартості товару), а також зобов’язали сплатити 605,6 грн судового збору та 183,85 грн за зберігання товару на складі Львівської митниці.

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суд Польща Ужгород контрабанда

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