Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Аміак, феноли і сірководень у річці Либідь – у Києві судитимуть водія асенізаційної машини

23:59, 1 липня 2025
Судитимуть киянина, який злив нечистоти до річки Либідь.
Аміак, феноли і сірководень у річці Либідь – у Києві судитимуть водія асенізаційної машини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт проти водія асенізаційної машини, який незаконно скинув відходи в річку Либідь, завдавши шкоди екології. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Факт забруднення річки невідомою речовиною зафіксували небайдужі кияни, які опублікували відео в соціальних мережах. Правоохоронці оперативно встановили особу порушника завдяки слідчим діям.

Спеціалісти КП «Плесо» провели лабораторний аналіз води в місці скиду і виявили перевищення вмісту аміаку, сірководню та фенолів, що порушує допустимі норми та негативно впливає на екосистему водойми. Державна екологічна інспекція Столичного округу підтвердила, що самовільний скид відходів становить небезпеку для довкілля.

Обвинувачення висунуто за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих або підземних вод). Справу передано до суду для подальшого розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Галина Третьякова анонсувала законопроект про скасування «пенсійних привілеїв» військовим, які не брали участі в бойових діях

«Є несправедливість – військові, які не задіювались у бойові дії, теж мають привілеї, на відміну від військових, які є УБД – це тема наступних законів» – Галина Третьякова.

МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи

МВФ вказав, що Україна повинна швидко прийняти законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Призначено нового заступника голови Служби судової охорони

Заступником голови Служби судової охорони Вища рада правосуддя призначила Віктора Мороза.

Парадокси співбесід – як ВККС проводить співбесіди з кандидатами в апеляційні суди

Співбесіди з кандидатами в апеляційні суди іноді нагадують «рулетку», під час якої кандидати намагаються сподобатися ВККС, а деякі рішення Комісії зрозуміти поки що складно.

Кабмін планує реформу системи спрощеного оподаткування – Меморандум з МВФ

Українська влада у Меморандумі з МВФ вказала, що планує провести комплексну реформу системи спрощеного оподаткування з метою обмеження сфери застосування та можливостей для зловживань.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду