Аміак, феноли і сірководень у річці Либідь – у Києві судитимуть водія асенізаційної машини

Судитимуть киянина, який злив нечистоти до річки Либідь.

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Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт проти водія асенізаційної машини, який незаконно скинув відходи в річку Либідь, завдавши шкоди екології. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Факт забруднення річки невідомою речовиною зафіксували небайдужі кияни, які опублікували відео в соціальних мережах. Правоохоронці оперативно встановили особу порушника завдяки слідчим діям.

Спеціалісти КП «Плесо» провели лабораторний аналіз води в місці скиду і виявили перевищення вмісту аміаку, сірководню та фенолів, що порушує допустимі норми та негативно впливає на екосистему водойми. Державна екологічна інспекція Столичного округу підтвердила, що самовільний скид відходів становить небезпеку для довкілля.

Обвинувачення висунуто за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих або підземних вод). Справу передано до суду для подальшого розгляду.

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