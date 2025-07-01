Аммиак, фенолы и сероводород в реке Лыбидь – в Киеве будут судить водителя ассенизационной машины

Будут судить киевлянина, который слил нечистоты в реку Лыбидь.

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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против водителя ассенизационной машины, который незаконно сбросил отходы в реку Лыбидь, нанеся ущерб экологии. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Факт загрязнения реки неизвестным веществом зафиксировали неравнодушные киевляне, которые опубликовали видео в социальных сетях. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя благодаря следственным действиям.

Специалисты КП «Плесо» провели лабораторный анализ воды в месте сброса и обнаружили превышение содержания аммиака, сероводорода и фенолов, что нарушает допустимые нормы и негативно влияет на экосистему водоема. Государственная экологическая инспекция Столичного округа подтвердила, что самовольный сброс отходов представляет опасность для окружающей среды.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод, повлекшее загрязнение поверхностных или подземных вод). Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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