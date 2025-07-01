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В Раду внесли законопроект о возвращении мажоритарки для малых общин

18:40, 1 июля 2025
В Парламент внесен законопроект, которым предусматривается внедрение мажоритарной избирательной системы на выборах в местные советы в территориальных общинах с численностью избирателей до 50 тысяч.
В Раду внесли законопроект о возвращении мажоритарки для малых общин
Источник фото: Униан
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В Верховную Раду Украины подан законопроект 13419, которым предлагается ввести мажоритарную избирательную систему на местных выборах в общинах с количеством избирателей до 50 тысяч человек. Инициаторами документа выступили народный депутат Виталий Безгин и группа соавторов.

Как указано в пояснительной записке, цель инициативы — повышение порога партизации для малых громад при организации выборов депутатов сельского, поселкового, городского совета путем выведения территориальных громад с количеством избирателей до 50 тысяч из-под системы пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ, совпадающий с территорией соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, села, поселка согласно административно-территориальному устройству или территорией городской, сельской, поселковой территориальной общины.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Избирательный кодекс, согласно которым выборы депутатов в общинах с менее чем 50 тысячами избирателей будут проводиться по мажоритарной системе относительного большинства.

Авторы документа считают, что это позволит:

  • активизировать участие граждан в местных выборах;
  • повысить подотчетность депутатов;
  • укрепить местную демократию.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства должен рассмотреть данный законопроект на одном из своих заседаний в установленном Регламентом Верховной Рады Украины порядке.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Виталий Безгин объяснил, что законопроект направлен на то, чтобы в малых громадах не было «партизации».

«Последние 5 лет показали, что внедрение глубокой партизации и партийное влияние на местное самоуправление в громадах от 10 тысяч имели негативные последствия. Вместо хозяйственных вопросов мы перешли к политическим баталиям даже на самом низком уровне. Еще одним негативным последствием стало фокусирование местных депутатов на центральных усадьбах с большей численностью избирателей и снижение внимания к отдаленным населенным пунктам.

Вообще, единственным преимуществом такой системы можно разве что назвать отсутствие проблемы замещения депутатов в период военного положения. Но и тут не всё так просто из-за политических игр», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Безгина, Верховная Рада сейчас не будет рассматривать этот вопрос, «поскольку это избирательно-политический вопрос, которому не место в повестке дня парламента страны во время войны».

«Но это важный политический сигнал и проект в пакет изменений, которые будут приняты во время подготовки к послевоенным выборам, когда бы они ни состоялись. Но сначала, конечно, сохранить государственность», — подчеркнул Безгин.

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