У парламенті зареєстрували законопроект про зміни до Виборчого кодексу щодо організації місцевих виборів

Пропонується підняття порогу партизації для малих громад під час організації виборів депутатів сільської, селищної, міської ради шляхом виведення цих територіальних громад з кількістю виборців до 50 тисяч з-під системи пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13419 про внесення змін до Виборчого кодексу щодо окремих особливостей організації місцевих виборів. Ініціатором виступив народний депутат від фракції «Слуга народу», голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Віталій Безгін.

Законопроектом пропонується внести зміни до Виборчого кодексу України, відповідно до яких встановлюється підняття порогу партизації для малих громад під час організації виборів депутатів сільської, селищної, міської ради шляхом виведення цих територіальних громад з кількістю виборців до 50 тисяч з-під системи пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах та дозволити провадити у таких громадах місцеві вибори за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідної територіальної громади.

Віталій Безгін пояснив, що законопроект спрямований на те, щоб у малих громадах не було «партизації».

«Останні 5 років показали, що впровадження глибокої партизації та партійні впливи на місцеве самоврядування в громадах від 10 тисяч мали негативні наслідки. Замість господарських питань ми перейшли до політичних баталій навіть на найнижчому рівні. Ще одним негативним наслідком стало фокусування місцевих депутатів на центральних садибах із більшою чисельністю виборців та зменшення уваги до віддалених населених пунктів. Взагалі, єдиною перевагою такої системи можна хіба назвати відсутність проблеми заміщення депутатів у період воєнного стану. Але і тут не все так просто через політичні ігри» – зазначив він.

Разом з тим, за словами Безгіна, Верховна Рада наразі не буде його розглядати, «оскільки це виборче-політичне питання, якому не місце в порядку денному парламенту країни під час війни».

«Але це важливий політичний сигнал і проект в пакет змін, які будуть ухвалені під час підготовки до повоєнних виборів, коли б вона не була. Але спочатку, звісно, зберегти державність», підкреслив Безгін.

Автор: Наталя Мамченко

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