В парламенте зарегистрировали законопроект об изменениях в Избирательный кодекс относительно организации местных выборов

Предлагается поднятие порога партизации для малых общин во время организации выборов депутатов сельского, поселкового, городского совета путем выведения этих территориальных общин с количеством избирателей до 50 тысяч из-под системы пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13419 о внесении изменений в Избирательный кодекс относительно отдельных особенностей организации местных выборов. Инициатором выступил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.

Законопроектом предлагается внести изменения в Избирательный кодекс Украины, в соответствии с которыми устанавливается поднятие порога партизации для малых общин во время организации выборов депутатов сельского, поселкового, городского совета путем выведения этих территориальных общин с количеством избирателей до 50 тысяч из-под системы пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах и разрешить проводить в таких общинах местные выборы по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины.

Виталий Безгин пояснил, что законопроект направлен на то, чтобы в малых общинах не было «партизации».

«Последние 5 лет показали, что внедрение глубокой партизации и партийные влияния на местное самоуправление в общинах от 10 тысяч имели негативные последствия. Вместо хозяйственных вопросов мы перешли к политическим баталиям даже на самом низком уровне. Еще одним негативным последствием стало фокусирование местных депутатов на центральных усадьбах с большей численностью избирателей и уменьшение внимания к отдаленным населенным пунктам. Вообще, единственным преимуществом такой системы можно разве назвать отсутствие проблемы замещения депутатов в период военного положения. Но и здесь не все так просто из-за политических игр», – отметил он.

Вместе с тем, по словам Безгина, Верховная Рада сейчас не будет его рассматривать, «поскольку это избирательно-политический вопрос, которому не место в повестке дня парламента страны во время войны».

«Но это важный политический сигнал и проект в пакет изменений, которые будут приняты во время подготовки к послевоенным выборам, когда бы она ни была. Но сначала, конечно, сохранить государственность», – подчеркнул Безгин.

Автор: Наталя Мамченко

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