Италия планирует выдать 500 тысяч рабочих виз для граждан стран вне ЕС до 2028 года

Италия зовет иностранцев работать легально.

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Правительство Италии утвердило план выдачи 497 550 рабочих виз для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, в период с 2026 по 2028 год, сообщает Reuters. В частности, в 2026 году Италия разрешит въезд 164 850 иностранным работникам.

Это решение стало вторым масштабным шагом правительства премьер-министра Джорджии Мелони для расширения легальной миграции. В 2023-2025 годах Италия выдала более 450 тысяч разрешений на работу, что стало рекордным показателем за последние десятилетия.

Новая стратегия сочетает поддержку легальной миграции с усилением борьбы против нелегальных мигрантов. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози подчеркнул, что Италия «активно создает легальные каналы миграции», чтобы поддержать ключевые отрасли экономики, в частности сельское хозяйство.

Решение продиктовано демографическим кризисом: в 2024 году в Италии количество смертей превысило рождение на 281 тысячу, а население сократилось до 58,93 млн человек. Эксперты отмечают, что для сохранения нынешнего уровня населения к 2050 году стране нужно привлечь не менее 10 млн иммигрантов.

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