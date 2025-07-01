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Італія планує видати 500 тисяч робочих віз для громадян країн поза ЄС до 2028 року

23:40, 1 липня 2025
Італія кличе іноземців працювати легально.
Італія планує видати 500 тисяч робочих віз для громадян країн поза ЄС до 2028 року
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Уряд Італії затвердив план видачі 497 550 робочих віз для громадян країн, що не входять до Європейського Союзу, у період із 2026 по 2028 рік, повідомляє Reuters. Зокрема, у 2026 році Італія дозволить в’їзд 164 850 іноземним працівникам.

Це рішення стало другим масштабним кроком уряду прем’єр-міністра Джорджії Мелоні для розширення легальної міграції. У 2023–2025 роках Італія видала понад 450 тисяч дозволів на роботу, що стало рекордним показником за останні десятиліття.

Нова стратегія поєднує підтримку легальної міграції з посиленням боротьби проти нелегальних мігрантів. Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі наголосив, що Італія «активно створює легальні канали міграції», щоб підтримати ключові галузі економіки, зокрема сільське господарство.

Рішення продиктоване демографічною кризою: у 2024 році в Італії кількість смертей перевищила народження на 281 тисячу, а населення скоротилося до 58,93 млн осіб. Експерти зазначають, що для збереження нинішнього рівня населення до 2050 року країні потрібно залучити щонайменше 10 млн іммігрантів.

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Італія

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