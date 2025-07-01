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На Рівненщині зійшли з рейок вантажні вагони: пасажирські рейси їдуть із змінами

18:20, 1 липня 2025
Через аварію на залізниці в Рівненській області кілька пасажирських поїздів карпатського напрямку змінюють маршрути та рухаються з затримками.
На Рівненщині зійшли з рейок вантажні вагони: пасажирські рейси їдуть із змінами
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Укрзалізниця повідомила про затримки низки пасажирських поїздів карпатського напрямку через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині.

Зокрема, поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків змушені прямувати об’їзним маршрутом через Тернопіль. Їхній час прибуття затримається щонайменше на 2 години.

Пасажирів, які планували посадку або висадку на станціях Дубно, Броди, Шепетівка та Славута, забере швидкісний поїзд Інтерсіті №744 Львів – Київ. Він стане першим, хто пройде ушкодженою ділянкою після її часткового відновлення, яке очікується протягом найближчих двох годин.

Укрзалізниця звертається до пасажирів, які мають подальші пересадки, повідомити про це провідників або стюардів — диспетчерський центр скоординує стиковки, аби мінімізувати незручності.

В компанії перепрошують за затримки та повідомляють, що відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі: залучено всю необхідну техніку та фахівців.

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Укрзалізниця

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