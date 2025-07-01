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На Львівщині судитимуть посадовця та підрядника за розкрадання 1,3 млн грн на ремонті житла для переселенців

23:19, 1 липня 2025
Фігурантам загрожує до 12 років тюрми.
На Львівщині судитимуть посадовця та підрядника за розкрадання 1,3 млн грн на ремонті житла для переселенців
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Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства та підряднику у привласненні майже 1,3 млн грн бюджетних коштів. Їм інкримінують заволодіння коштами та службове підроблення документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2022 році підозрювані організували схему розкрадання під час ремонту житлових корпусів санаторно-курортного лікувального центру на Львівщині, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб. Виконувач обов’язків директора затвердив акт виконаних будівельних робіт і довідку про їхню вартість, які містили завищені обсяги та ціни. Ці документи не відповідали фактичному обсягу виконаних робіт, що було відомо обом фігурантам.

У результаті суб’єкт господарювання безпідставно отримав із бюджету майже 1,3 млн грн. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Слідство, яке проводять детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, перевіряє законність використання коштів фігурантами на інших об’єктах.

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прокуратура Львів переселенці підозрюваний

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