До Ради внесли законопроект про ратифікацію Угоди зі створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Верховна Рада розгляне документ на найближчому пленарному засіданні.

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У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України». Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, схвалення парламентом є необхідною умовою для набуття чинності цієї Угоди, яка була підписана 25 червня 2025 року в Страсбурзі.

Очікується, що Верховна Рада розгляне документ на найближчому пленарному засіданні.

Як вказувала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав документи, необхідні для ратифікації Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

За словами глави держави, після ратифікації має розпочатися реальний процес створення трибуналу. Президент також доручив якнайшвидше підготувати й подати до Верховної Ради відповідні законодавчі зміни, необхідні для повної реалізації угоди.

«Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно», — наголосив Зеленський.

Крім того, очікується, що МЗС України та Офіс Президента найближчим часом представлять графік співпраці з міжнародними партнерами щодо імплементації угоди й запуску роботи трибуналу.

Президент підкреслив, що вже цього року Росія має відчути, що відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для її притягнення до відповідальності:

«Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя».

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