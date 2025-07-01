Володимир Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану Алієвим

Зеленський і Алієв домовились активізувати економічне та гуманітарне партнерство.

Фото: Telegram / Zelenskiy

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої подякував за підтримку України, її народу та територіальної цілісності. Про це повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський висловив солідарність із Азербайджаном у зв’язку з тиском Росії на громадян цієї країни та погрозами на адресу Азербайджанської Республіки. Він також передав співчуття у зв’язку з убивством на території РФ братів Сафарових, наголосивши на необхідності ретельного розслідування та забезпечення справедливості.

«У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені», – зазначив Зеленський.

Лідери обговорили двосторонні відносини, зокрема співпрацю в енергетичній та гуманітарній сферах. Вони домовилися провести засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва, а урядовці обох країн активізують роботу для поглиблення партнерства.

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