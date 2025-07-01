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Комітет з соцполітики рекомендує Раді прийняти в цілому законопроекти щодо пенсій, ветеранів і трудових відносин

17:39, 1 липня 2025
У Комітеті підтримали зміни до «воєнного» трудового законодавства.
Комітет з соцполітики рекомендує Раді прийняти в цілому законопроекти щодо пенсій, ветеранів і трудових відносин
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Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у форматі відеоконференції, на якому розглянув низку законопроектів, спрямованих на вдосконалення трудового законодавства, пенсійного забезпечення та соціального захисту.

Розглядаючи проект Закону України про внесення змін до статті 6 та статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (реєстр. № 12010), підготовлений до розгляду у другому читанні та схвалений на засіданні Комітету 24 червня 2025 року (протокол № 213), Комітет усунув виявлені редакційні уточнення.

Крім того, народні депутати України – члени Комітету розглянули підготовлений до другого читання проект Закону України про внесення змін до Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури (реєстр. № 12278) та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти його у другому читанні та в цілому із необхідним техніко-юридичним опрацюванням. Законопроект передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, по інвалідності працівників прокуратури, зокрема, пропонується з 1 січня 2026 року:

1) надання права на пенсію за вислугу років прокурорам за наявності вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років, після досягнення  віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року;

2) призначення та виплата пенсій за вислугу років прокурорам лише після звільнення особи з органів прокуратури;

3) призначення пенсій по інвалідності прокурорам на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

4) щорічне з 1 березня проведення перерахунку пенсій на загальних підставах із застосуванням коефіцієнту збільшення, який визначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Водночас члени Комітету розглянули підготовлений до другого читання проект Закону про ветеранське підприємництво (реєстр. № 10258) та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти його у другому читанні та в цілому із необхідним техніко-юридичним опрацюванням. Законопроектом передбачено визначення ветеранського підприємництва як самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, що здійснюється суб’єктами ветеранського підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Окрім зазначеного,  Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного та за наслідками розгляду прийняти за основу та в цілому проект Закону Україну про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (реєстр. № 13388), який спрямований на удосконалення положень Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в частині процедури зупинення окремих положень колективного договору.

Наостанок, члени Комітету проголосували за внесення змін до плану роботи Комітету на період тринадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

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Верховна Рада України законопроект ветерани пенсія трудові відносини

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