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Як львівські водії креативлять, щоб уникнути штрафів за неправильне паркування

19:39, 1 липня 2025
Львівські водії підставляють липові штрафи під скло авто.
Як львівські водії креативлять, щоб уникнути штрафів за неправильне паркування
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Управління безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міської ради розповіло про спроби водіїв уникнути штрафів за порушення правил паркування за допомогою хитрощів, які, однак, не спрацьовують.

Нещодавно камери Центру безпеки міста зафіксували, як водій позашляховика Ford припаркувався в центрі Львова на місці для людей з інвалідністю. Його порушення було виявлено, автомобіль евакуювали на арештмайданчик, а водій отримав штраф. Подібні випадки не є поодинокими. Деякі водії, намагаючись уникнути відповідальності, залишають на лобовому склі старі повідомлення про штрафи, документи з інших автомобілів або копії штрафів, отриманих знайомими, сподіваючись, що інспектори вважатимуть порушення вже зафіксованим.

Управління пояснило, що такі «лайфхаки» марні. Повідомлення, залишене інспектором, є лише копією постанови і не звільняє від відповідальності за нове порушення. Інспектори працюють із електронною системою, яка фіксує кожне порушення з точними координатами, типом порушення та даними автомобіля. Підміна документів не допомагає уникнути штрафу.

Як приклад, на вихідних на вулиці П. Могили біля Шевченківського гаю водій Volkswagen порушив пункт 15.9 (й) Правил дорожнього руху, припаркувавшись ближче ніж за 10 метрів до виїзду з прилеглої території. Щоб уникнути штрафу, він розмістив під лобовим склом повідомлення про штраф із іншого автомобіля (Jeep Compass), оштрафованого неподалік за інше порушення. Інспектор виявив підміну, виписав водієві штраф, а «позичене» повідомлення повернув на місце.

Управління наголосило, що такі дії не лише не допомагають, а й шкодять іншим водіям, чиї повідомлення використовуються. Мінімальний штраф за подібні порушення становить 340 грн, але 50% суми (170 грн) можна сплатити, якщо зробити це вчасно.

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Львів штраф авто парковка

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