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Україна синхронізувала санкції з ЄС – Зеленський затвердив обмеження проти 403 осіб та 188 компаній

17:02, 1 липня 2025
Зеленський увів у дію рішення РНБО проти Росії, Білорусі та Ірану.
Україна синхронізувала санкції з ЄС – Зеленський затвердив обмеження проти 403 осіб та 188 компаній
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій, синхронізованих із 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами Європейського Союзу. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Цей крок став частиною реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року, спрямованого на узгодження санкційної політики України з ЄС та країнами «Групи семи» проти Росії та пов’язаних із нею суб’єктів. Загалом санкції застосовано до 403 фізичних осіб і 188 юридичних осіб.

Крім синхронізації з пакетами ЄС, Україна також узгодила санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, а також проти тих, хто в 2011 та 2020–2025 роках підтримував порушення прав людини в Ірані або надавав військову підтримку Росії у війні проти України.

Україна продовжує підготовку нових санкційних пакетів для повної гармонізації своєї політики з міжнародними партнерами та закликає світову спільноту підтримувати українські санкції у своїх національних рішеннях.

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ЄС санкції Володимир Зеленський

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