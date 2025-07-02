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У яких випадках військові ЗСУ можуть займати житло цивільних – пояснення юристів

10:16, 2 липня 2025
У період воєнного стану житло цивільних може бути використано для розміщення військових — юристи пояснили, коли саме це можливо.
У яких випадках військові ЗСУ можуть займати житло цивільних – пояснення юристів
Джерело фото: Pixabay
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Під час дії воєнного стану військове командування спільно з місцевою владою можуть встановлювати військово-квартирну повинність. Про це розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

За словами юристів, це означає, що житло може бути використане для розміщення:

  • військових, правоохоронців, евакуйованих 
  • військових частин, підрозділів і установ.

Військові частини розміщуються в населених пунктах за наказом Міністерства оборони України у придатних для житла будівлях на умовах, визначених законодавством України.

Якщо військові знаходяться в районах, де йдуть бої, для них можуть орендувати житло. Це відбувається так:

  • власник житла та командир військової частини укладають договір оренди
  • військова частина платить за комунальні послуги за рахунок кошторису Міноборони.

Якщо у ваше помешкання заселились військовослужбовці, юристи рекомендують звернутися до військової частини із пропозицією укласти договір оренди.

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