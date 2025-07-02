У яких випадках військові ЗСУ можуть займати житло цивільних – пояснення юристів

Під час дії воєнного стану військове командування спільно з місцевою владою можуть встановлювати військово-квартирну повинність. Про це розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
За словами юристів, це означає, що житло може бути використане для розміщення:
Військові частини розміщуються в населених пунктах за наказом Міністерства оборони України у придатних для житла будівлях на умовах, визначених законодавством України.
Якщо військові знаходяться в районах, де йдуть бої, для них можуть орендувати житло. Це відбувається так:
Якщо у ваше помешкання заселились військовослужбовці, юристи рекомендують звернутися до військової частини із пропозицією укласти договір оренди.
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