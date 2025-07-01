Комплексна трансформація МВС без дублювання функцій: Клименко анонсував шість напрямків реформи

План заходів реформування правоохоронних органів включає шість стратегічних напрямків.

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1 липня у Києві відбулася конференція «Комплексна реформа правоохоронної системи як ключовий елемент євроінтеграції України». Захід організували Міністерство внутрішніх справ України, Консультативна місія ЄС (КМЄС) та Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

На заході Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що комплексна реформа правоохоронної системи – це частина переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Клименко підкреслив, що без реформування правоохоронних органів, підвищення прозорості, підзвітності та рівня суспільної довіри неможливо збудувати сучасну державу європейського зразка. Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку став основою для глибокої трансформації. В його центрі – створення логічної архітектури системи, в якій кожен орган матиме чітко визначені повноваження.

План заходів включає шість стратегічних напрямків, серед яких:

Інституційна та правова уніфікація – створення прозорої, логічної та ефективної архітектури правоохоронної системи шляхом усунення дублювання функцій і формування єдиного правового простору.

Проактивна модель протидії злочинності – основний фокус на запобіганні злочинам.

Цифрова трансформація та технологічне оновлення – модернізація процесів, запровадження кримінального аналізу та ризикоорієнтованого підходу.

Євроінтеграція та міжнародна співпраця – гармонізація національного законодавства з правом Європейського Союзу, розширення партнерства та посилення взаємосумісності.

Захист прав людини, довіра та прозорість – утвердження людиноцентричного підходу, гарантування прав потерпілих і свідків, розвиток правосуддя, дружнього до дитини, посилення підзвітності та доброчесності.

Підтримка ветеранів війни, які повертаються до служби – створення умов для їхнього працевлаштування.

Міністр також поінформував про ключові безпекові проєкти, які вже впроваджуються: запуск системи «112», оновлення системи оповіщення, роботу Координаційного центру управління кордонами та пункту для боротьби з незаконним обігом зброї.

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