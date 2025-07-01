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Афера на асфальті у трьох районах Києва – до суду скерували справу про махінації в Київавтодорі

21:46, 1 липня 2025
У Києві судитимуть групу за розкрадання 5,8 млн грн на ремонті доріг у трьох районах.
Афера на асфальті у трьох районах Києва – до суду скерували справу про махінації в Київавтодорі
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти п’яти учасників організованої злочинної групи (ОЗГ), яка розікрала майже 5,8 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг у Печерському, Подільському та Шевченківському районах столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

До складу групи входили генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор», директор та інженер компанії-підрядника, а також керівник і менеджер іншого приватного підприємства, що займалося ремонтом доріг. За даними досудового розслідування, з січня 2022 року до квітня 2024 року учасники ОЗГ завищували вартість асфальтобетонних сумішей та робіт із укладання асфальту, що призвело до збитків для міського бюджету на суму майже 5,8 млн грн.

Для відшкодування завданої шкоди на майно обвинувачених накладено арешт. Їм інкримінують порушення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах у складі організованої групи). Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Київ дороги Київавтодор

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