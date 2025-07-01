Трамп жартома пригрозив Маску перевіркою DOGE

«DOGE – це монстр, який може повернутися і з'їсти Ілона», – Трамп потролив Маска.

Фото: UAinfo

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Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про можливу депортацію Ілона Маска, припустив, що Департамент ефективності державного управління (DOGE) може «зайнятися» бізнесменом. Про це він заявив у жартівливій формі, коментуючи діяльність Маска.

«Можливо, нам доведеться нацькувати на Ілона DOGE. Знаєш, що таке DOGE? DOGE - це монстр, який може повернутися і з'їсти Ілона. Хіба це не було б жахливо?» – сказав Трамп, посміхаючись.

Він також торкнувся теми електромобілів, наголосивши, що не відмовиться від планів скасувати мандат на електричний транспорт. Трамп зазначив, що Маск отримує значні субсидії, але виступає проти припинення цього мандата. «Він отримує багато субсидій. Але Ілон дуже засмучений тим, що мандат на електричний транспорт збираються припинити. І знаєте що? Якщо подумати, хто хоче... Не всі хочуть електромобілі. Я не хочу електромобіль. Я хочу мати, можливо, бензиновий, можливо, електричний, можливо, гібридний. Можливо, колись водневий», – додав президент.

Раніше ми писали, що у США чоловік зірвав дебати в Сенаті щодо законопроекту Трампа Big Beautiful Bill. Президент США Дональд Трамп відповів американському підприємцю Ілону Маску на його критику урядового законопроекту про витрати і податки. Американський лідер припустив, що бізнесмен не зміг би втриматися на плаву без держпідтримки.

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