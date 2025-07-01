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Без субсидій Ілону довелося б повертатися до Південної Африки, — Трамп різко відреагував на критику Маска

09:37, 1 липня 2025
Дональд Трамп припустив, що Ілон Маск не зміг би втриматися на плаву без державної підтримки.
Без субсидій Ілону довелося б повертатися до Південної Африки, — Трамп різко відреагував на критику Маска
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Президент США Дональд Трамп відповів американському підприємцю Ілону Маску на його критику урядового законопроекту про витрати і податки. Відповідний пост він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Американський лідер припустив, що бізнесмен не зміг би втриматися на плаву без держпідтримки.

«Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка інша людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки. Жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електрокарів, і наша країна заощадила б статки. Можливо, нам слід доручити DOGE добре й ретельно розібратися з цим? Можна заощадити великі гроші», - написав Трамп.

Раніше Ілон Маск на своїй сторінці у соцмережі Х закликав Конгрес не затверджувати президентський законопроект про податки і витрати.

«Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року - якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі», - написав Маск.

Згодом підприємець написав інший пост, в якому зазначив, що в разі ухвалення «божевільного законопроекту про витрати», він ініціює створення нової політичної сили під назвою «America Party».

Раніше ми писали, що у США чоловік зірвав дебати в Сенаті щодо законопроекту Трампа Big Beautiful Bill.

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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