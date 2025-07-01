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1 липня – яке сьогодні свято та головні події

09:22, 1 липня 2025
1 липня в Україні святкують День державного реєстратора та День слідства.
1 липня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: Getty Images
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У вівторок, 1 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Свято запроваджено згідно з Указом Президента України №316/2022 від 1 липня 2022 року за ініціативою Міністерства юстиції України. Дата обрана невипадково — саме 1 липня 2004 року в Україні набрав чинності закон “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, що започаткував нову систему державної реєстрації в країні.

Також 1 липня День слідства в Україні. Офіційно День слідства встановлено 1 липня 2019 року, згідно з наказом Державного бюро розслідувань та ініціативою МВС України, як вшанування професії слідчого, яка має особливо важливе значення у системі забезпечення правопорядку й законності. Ця дата є символічною, адже саме влітку 1963 року в УРСР була утворена єдина слідча служба при прокуратурі, що започаткувала нову епоху в розвитку вітчизняного кримінального процесу.

А ще 1 липня День архітектури України. Свято було запроваджене указом президента України №456/1995 від 17 червня 1995 року і щорічно відзначається 1 липня. Дата приурочена до моменту набуття чинності Законом України “Про архітектурну діяльність”, який був ухвалений 20 травня 1999 року, а почав діяти від 1 липня.

1 липня Всесвітній день боротьби проти бідності. Це день солідарності з тими, хто живе в умовах крайньої нужди, і заклик до урядів, міжнародних організацій та суспільства діяти задля подолання бідності, нерівності та соціальної несправедливості.

Яке сьогодні церковне свято

1 липня віряни святкують день пам’яті святих чудотворців і безсрібників Косми та Дам’яна. Вони відомі тим, що зцілювали людей (і навіть тварин) безкорисливо, заради любові до Бога, не приймаючи жодної плати — звідси й титул “безсрібники”.

 Календар важливих подій за 1 липня

1097 рік — під час Першого хрестового походу християнське військо завдало нищівної поразки туркам-сельджукам у долині Дорілея;

1535 рік — англійський мислитель-гуманіст і державний діяч Томас Мор, який близько року провів у в’язниці через відмову визнати розлучення короля Генріха VIII та принести присягу на вірність англіканській церкві, постав перед судом;

1569 рік — у місті Любліні між Великим князівством Литовським і Польським королівством було укладено Люблінську унію;

1751 рік — у Франції побачив світ перший том масштабного просвітницького проєкту — “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел”, виданого Дені Дідро та Жаном Лероном д’Аламбером;

1823 рік — в Центральній Америці проголошено створення федерації Сполучених Провінцій Центральної Америки;

1858 рік — Чарлз Дарвін уперше представив свою революційну теорію еволюції в Лондонському Ліннеївському товаристві;

1859 рік — теорія природного добору Дарвіна вперше опублікована в “Протоколах Ліннеївського товариства” у вигляді стислого викладу;

1863 рік — розпочалася вирішальна битва під Геттісбургом, у якій армія Півночі завдала серйозної поразки військам Конфедерації під час Громадянської війни в США;

1867 рік — внаслідок об’єднання кількох британських колоній було офіційно проголошено створення домініону Канада;

1911 рік — польський біохімік Казимир Функ увів у науковий обіг термін “вітамін”;

1936 рік — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Марґарет Мітчелл “Віднесені вітром”;

1946 рік — на атолі Бікіні (Тихий океан) відбулося перше ядерне випробування після Другої світової війни;

1961 рік — у Торонто (Канада) відбулося урочисте відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку;

1976 рік — Василь Романюк, який згодом стане Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Володимиром, рішуче відмовився від радянського громадянства;

1989 рік — у Києві засновано Народний Рух України — масштабний громадсько-політичний рух;

1997 рік — Гонконг, який понад півтора століття перебував під британським управлінням, офіційно передано під юрисдикцію Китайської Народної Республіки;

2013 рік — Хорватія стала повноправним членом Європейського Союзу;

2014 рік — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні — державну відзнаку на честь учасників Революції Гідності, які загинули за свободу і незалежність України;

2019 рік — в Баренцовому морі на глибоководному атомному підводному апараті АС-12 «Лошарик» спалахнула пожежа під час виконання батиметричних робіт. Унаслідок отруєння продуктами горіння загинули 14 членів екіпажу, зокрема й командир — трагедія, що викликала резонанс і засекречення деталей інциденту.

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