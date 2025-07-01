1 июля – какой сегодня праздник и главные события

1 июля в Украине отмечают День государственного регистратора и День следствия.

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Во вторник, 1 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 июля в Украине празднуют День государственного регистратора. Праздник был введен согласно Указу Президента Украины №316/2022 от 1 июля 2022 года по инициативе Министерства юстиции Украины. Дата выбрана неслучайно — именно 1 июля 2004 года в Украине вступил в силу закон “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей”, который начал новую систему государственной регистрации в стране.

Также 1 июля День следствия в Украине. Официально День следствия установлен 1 июля 2019 года, согласно приказу Государственного бюро расследований и инициативе МВД Украины, как чествование профессии следователя, особенно важное в системе обеспечения правопорядка и законности. Эта дата символическая, ведь именно летом 1963 года в УССР была образована единая следственная служба при прокуратуре, которая начала новую эпоху в развитии отечественного уголовного процесса.

А еще 1 июля День архитектуры Украины. Праздник был введен указом президента Украины №456/1995 от 17 июня 1995 года и ежегодно отмечается 1 июля. Дата приурочена к моменту вступления в силу Закона Украины “Об архитектурной деятельности”, который был принят 20 мая 1999 года, а начал действовать с 1 июля.

1 июля Всемирный день борьбы против бедности. Это день солидарности с живущими в условиях крайней нужды и призыв к правительствам, международным организациям и обществу действовать для преодоления бедности, неравенства и социальной несправедливости.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 1 июля, верующие празднуют день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Они известны тем, что исцеляли людей (и даже животных) бескорыстно ради любви к Богу, не принимая никакой платы — отсюда и титул “бессеребряные”.

Календарь важных событий за 1 июля

1097 год — в ходе Первого крестового похода христианское войско нанесло сокрушительное поражение туркам-сельджукам в долине Дорилея;

1535 год — английский мыслитель-гуманист и государственный деятель Томас Мор, который около года провел в тюрьме из-за отказа признать развод короля Генриха VIII и принести присягу на верность англиканской церкви, предстал перед судом;

1569 — в городе Люблине между Великим княжеством Литовским и Польским королевством была заключена Люблинская уния;

1751 год — во Франции увидел свет первый том масштабного просветительского проекта — “Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел”, изданного Дэнни Дидро и Жаном Лероном д’Аламбером;

1823 год — в Центральной Америке провозглашено создание федерации Соединенных Провинций Центральной Америки;

1858 год — Чарлз Дарвин впервые представил свою революционную теорию эволюции в Лондонском Линнеевском обществе;

1859 год — теория естественного отбора Дарвина впервые опубликована в «Протоколах Линнеевского общества» в виде краткого изложения;

1863 год — началась решающая битва под Геттисбургом, в которой армия Севера нанесла серьезное поражение войскам Конфедерации во время Гражданской войны в США;

1867 год — в результате объединения нескольких британских колоний было официально провозглашено создание доминиона Канада;

1911 год — польский биохимик Казимир Функ ввел в научное обращение термин “витамин”;

1936 год — в Нью-Йорке впервые вышел в свет роман Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”;

1946 год — на атолле Бикини (Тихий океан) состоялось первое ядерное испытание после Второй мировой войны;

1961 год — в Торонто (Канада) состоялось торжественное открытие памятника Тарасу Шевченко;

1976 год — Василий Романюк, который впоследствии станет Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Владимиром, решительно отказался от советского гражданства;

1989 год — в Киеве основано Народное Рух Украины — масштабное общественно-политическое движение;

1997 год — Гонконг, более полутора веков находившийся под британским управлением, официально передан под юрисдикцию Китайской Народной Республики;

2013 год — Хорватия стала полноправным членом Европейского Союза;

2014 год — Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни — государственное отличие в честь участников Революции Достоинства, погибших за свободу и независимость Украины;

2019 год — в Баренцевом море на глубоководном атомном подводном аппарате АС-12 “Лошарик” вспыхнул пожар во время выполнения батиметрических работ. В результате отравления продуктами горения погибли 14 членов экипажа, в том числе и командир — трагедия, вызвавшая резонанс и засекречивание деталей инцидента.

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