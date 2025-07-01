Санкции сохраняются в отношении Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, причастных к созданию химического оружия, ИГИЛ или его филиалов, а также иранских доверенных лиц.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, действовавших с 2004 года. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня (30 июня. — ред.) президент Дональд Трамп подписал исторический указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии с целью поддержки пути страны к стабильности и миру», — говорится в публикации.

Также добавляется, что санкции сохраняются в отношении Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, причастных к созданию химического оружия, ИГИЛ или его филиалов, а также иранских доверенных лиц.

Документ также предусматривает смягчение экспортного контроля на определенные товары и отменяет ограничения на иностранную помощь Сирии, а также пересмотр статуса временного главы страны Ахмеда аль-Шараа как «террориста».

Таким образом, Трамп поручил государственному секретарю Марко Рубио пересмотреть вопрос о признании Сирии государством-спонсором терроризма, а также изучить возможности смягчения санкций в ООН для поддержки стабильности в Сирии.

«Президент Трамп стремится поддержать Сирию, которая будет стабильной, единой и жить в мире с собой и своими соседями. Президент Трамп хочет, чтобы Сирия добилась успеха, но не за счет интересов США», — добавляется в указе.

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