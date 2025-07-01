В Германии 16-летний подросток признался в убийстве украинки и ее дочери

Убийство украинок произошло в городе Дорстен.

Фото: dw.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В немецком городе Дорстен 16-летний подросток признался правоохранителям в убийстве женщины из Украины и ее ребенка, тела которых были найдены 29 июня. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры Эссена и полиции Реклингхаузена.

Отмечается, что украинские гражданки проживали в Дорстен-Гольстерхаузене. По данным следствия, результаты вскрытия подтвердили подозрение в насильственной смерти.

По словам правоохранителей, 16-летний подросток, проживающий в Дорстене, сам сдался экстренным службам на месте преступления и признал свою причастность к совершению этого преступления. В настоящее время он находится под стражей.

По данным NTV, 29 июня на лесной тропинке в Дорстене были обнаружены тела 32-летней женщины и ее дочери в возрасте один год и семь месяцев. Тело матери заметил прохожий. Сначала он подумал, что она спит, но затем увидел в кустах тело девочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.