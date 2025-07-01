Эрдоган заявил, что следующий саммит НАТО состоится в Анкаре

Саммит лидеров НАТО 2026 года пройдет в Турции в июле.

Фото: tccb.gov.tr

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит лидеров стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) в 2026 году состоится в турецкой столице Анкаре, пишет Hurriyet.

«Саммит лидеров НАТО 2026 года пройдет в Турции в июле. Мы будем принимать лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим основу для важных решений», — сказал он после заседания правительства 30 июня.

Эрдоган также упомянул о своем участии в нынешнем саммите НАТО и подчеркнул твердую позицию Турции по вопросам оборонного сотрудничества и региональной повестки.

«Мы зафиксировали нашу решимость устранить барьеры в торговле продукцией оборонной промышленности в документах Альянса», — добавил он.

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