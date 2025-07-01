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Дональд Трамп запустил продажу парфюма в честь побед на выборах

08:30, 1 июля 2025
Дональд Трамп назвал свои духи Victory 45-47.
Дональд Трамп запустил продажу парфюма в честь побед на выборах
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Президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной линии фирменных парфюмов под названием Victory 45-47. Духи он выпустил в честь своих побед на выборах в 2016 и 2024 годах.

«Ароматы Trump уже в продаже. Они называются Victory 45-47, потому что символизируют победу, силу и успех — как для мужчин, так и для женщин. Приобретите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать!» — написал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

На сайте продажи цена одного флакона духов Трампа достигает 249 долларов. Также там продаются духи, посвященные покушению на Трампа в июле 2024 года. Они подписаны тематическим лозунгом «Fight! Fight! Fight!».

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США Дональд Трамп

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