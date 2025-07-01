Дональд Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах

Дональд Трамп назвав свої парфуми Victory 45-47.

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Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск власної лінії брендованих парфумів під назвою Victory 45-47. Парфуми він випустив на честь своїх перемог на виборах у 2016 та 2024 роках.

«Аромати Trump вже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх — як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати!» — написав глава Білого дому на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

На сайці з продажу ціна одного флакону парфумів Трампа сягає 249 доларів. Також там продаються парфуми, присвячені замаху на Трампа у липні 2024 року. Вони підписані тематичним гаслом «Fight! Fight! Fight!».

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