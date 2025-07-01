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Україна отримає транш у $500 млн — у МВФ затвердили восьмий перегляд програми EFF

08:12, 1 липня 2025
Найближчим часом Україна отримає черговий девʼятий транш програми EFF в розмірі близько 500 млн доларів.
Україна отримає транш у $500 млн — у МВФ затвердили восьмий перегляд програми EFF
Фото: ukr.radio
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У понеділок, 30 червня, Міністерство фінансів України повідомило, що Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

«У результаті успішного перегляду найближчим часом Україна отримає черговий девʼятий транш програми EFF в розмірі близько 500 млн доларів США», - заявили у Мінфіні.

​​Зазначається, що у МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець березня 2025 року. Українська економіка зберігає стійкість, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на умови повномасштабної війни. Всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня були досягнуті. Україна виконала два структурні маяки:

  • Подано до Парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ.
  • Опубліковано звіт щодо результатів зовнішнього аудиту НАБУ.

«За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 500 млн доларів США вже найближчим часом. Таким чином, загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 10,6 млрд доларів США. Вдячний команді Фонду за продуктивну роботу», – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат зазначила, що повномасштабна війна зумовила необхідність ухвалення змін до держбюджету на 2025 рік. Відновлення фіскальної стійкості та покриття пріоритетних видатків у середньостроковій перспективі вимагатиме подальших рішучих зусиль з реалізації Національної стратегії доходів. Це передбачає модернізацію податкової та митної служб, зменшення ухилення від сплати податків та гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС. Ці реформи разом із вдосконаленням системи управління публічними інвестиціями, середньострокового бюджетного планування та управління фіскальними ризиками є критично важливими для забезпечення економічного зростання та залучення інвестицій.

Уряд залишається відданим проведенню реформ та реалізації політики з метою підтримання макроекономічної стабільності та досягнення кращих економічних результатів, навіть в умовах повномасштабної війни. Структурні реформи охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

У Мінфіні нагадали, що до Державного бюджету України вже надійшло вісім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 10,1 млрд доларів США із запланованих 15,5 млрд доларів США на період 2023-2027 років.

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Мінфін МВФ

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