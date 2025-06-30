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Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за листами з підписом Олександра III — ЗМІ

21:38, 30 червня 2025
Директором громадської організації, ймовірно, вказали перше-ліпше розповсюджене прізвище в Україні.
Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за листами з підписом Олександра III — ЗМІ
Фото: loda.gov.ua
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Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з вигаданої громадської організації, а документи підписувалися іменем російського імператора Олександра III, пише NGL Media.

Як зазначає видання, у листопаді 2022 року тодішній позаштатний радник начальника ЛОВА Олексій Шевчук разом із мешканцем Дніпра Артемом Лущаном виїхали на авто до кордону з Польщею.

За даними розслідування, за кілька днів до поїздки 25-річний Лущан отримав дозвіл на виїзд від громадської організації «Гуманітарна надія нації». Документ був підписаний головою ЛОВА, після чого чоловіка внесли до системи «Шлях» як водія-волонтера для перевезення гуманітарного вантажу.

Обидва перетнули кордон, однак через три дні Шевчук повернувся в Україну, а Лущан – ні. І, судячи з його профілів у соцмережах, він досі проживає за кордоном.

«Гуманітарна надія нації» називає себе то громадською організацією, то «українсько-французькою групою», про яку немає жодних даних ні в українських, ні у французьких реєстрах.

При цьому офіційного листа до ЛОВА ця організація оформила, використавши логотип російського «Газпромбанку» та підпис російського імператора кінця XIX ст. Олександра ІІІ.

Директором організації, ймовірно, вказали перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. В Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем.

Загалом протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від «Гуманітарної надії нації». Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили вісьмом чоловікам.

Джерело документа: ngl.media

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Львів

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