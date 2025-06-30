Володимир Зеленський підписав указ про синхронізацію з 13 та 14 пакетами санкцій ЄС

Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

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Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 29 червня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким підтримане відповідне розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня №628-р. Указ №445/2025 оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

«Це рішення по синхронізації санкцій Євросоюзу – 13, 14 пакети та пакет «Іран», - повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

В тексті рішення РНБО сказано: «Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: фізичних осіб згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня 2025 року № 628-р; юридичних осіб згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 року № 628-р… Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій»

Варто зазначили, тексти додатків на сайті Глави держави наразі не опубліковані.

Також Зеленський підписав укази №443/2025 та 442/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

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