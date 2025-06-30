Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський підписав указ про синхронізацію з 13 та 14 пакетами санкцій ЄС

21:21, 30 червня 2025
Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій.
Володимир Зеленський підписав указ про синхронізацію з 13 та 14 пакетами санкцій ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 29 червня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким підтримане відповідне розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня №628-р. Указ №445/2025 оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

«Це рішення по синхронізації санкцій Євросоюзу – 13, 14 пакети та пакет «Іран», - повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

В тексті рішення РНБО сказано: «Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: фізичних осіб згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня 2025 року № 628-р; юридичних осіб згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 року № 628-р… Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій»

Варто зазначили, тексти додатків на сайті Глави держави наразі не опубліковані.

Також Зеленський підписав укази №443/2025 та 442/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС санкції Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар – бюджетна декларація

Мінфін вважає, що середній курс у 2026 році буде складати 44,7 грн за долар.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду