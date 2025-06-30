Роботодавців, які цькують працівників, чекають перевірки і штрафи до 3400 грн – Зеленський підписав закон

В Україні скасували заборону на проведення перевірок і штрафи для роботодавців у разі вчинення мобінгу щодо працівників.

Фото: dp.dsp.gov.ua

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Роботодавців почнуть перевіряти за вчинення цькування стосовно працівників. На час воєнного стану була встановлена відповідна заборона, однак Верховна Рада 15 квітня прийняла в цілому як закон законопроект 11044, яким скасувала цю заборону. 30 червня Президент України Володимир Зеленський підписав документ.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 грудня 2022 року набув сили закон про внесення змін до КУпАП, за яким вчинення мобінгу (цькування) працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин і накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від 1700 грн до 3400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Проект 11044 було розроблено, зокрема, у зв’язку зі зростанням кількості звернень щодо вчинення мобінгу до Державної служби з питань праці. Як пояснює автор законопроекту, народний депутат Юлія Гришина, вона неодноразово наголошувала на необхідності розблокування проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу під час дії правового режиму воєнного стану.

Мобінг полягає в порушенні прав людини безпосередньо в трудових відносинах, яке проявляється шляхом психологічного, економічного тиску задля приниження людини, задля доведення її до звільнення тощо.

Співавтор законопроекту, голова Комітету Галина Третьякова також повідомляла про сотні поданих скарг щодо мобінгу на робочому місці.

Отже, прийнятим законом ч. 1 статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX викладено у наступній редакції.

У період дії воєнного стану Держпраці та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу (цькування) та законності припинення трудових договорів.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань вчинення мобінгу (цькування) не можуть здійснюватися одночасно з позаплановими заходами державного нагляду (контролю) з будь-яких інших питань.

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