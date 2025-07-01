Парадокси співбесід – як ВККС проводить співбесіди з кандидатами в апеляційні суди

Співбесіди з кандидатами в апеляційні суди іноді нагадують «рулетку», під час якої кандидати намагаються сподобатися ВККС, а деякі рішення Комісії зрозуміти поки що складно.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів поступово завершує співбесіди з 67 кандидатами на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Станом на 30 червня Перша палата ВККС, яка проводить співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди, оцінила 62 претендента на посаду судді. Із них 25 кандидатів визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційних судах, 20 претендентів визнані такими, що не відповідають посаді судді апеляційного суду, а долю ще 17 кандидатів Комісія вирішить у пленарному складі.

Найвищий бал за підсумками кваліфікаційного оцінювання поки що отримала адвокат Юлія Тереза, яка до 2024 року працювала начальником юридичного департаменту АТ «Чорноморнафтогаз». Кількість набраних балів – 744,45 бали.

Друга палата ВККС, яка проводить співбесіди з 58 претендентами в апеляційні господарські суди, поки що набирає темп. Станом на 30 червня співбесіди «пройшли» 39 кандидатів в господарські апеляції з 83. Відтак, 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційних господарських судах, 10 кандидатів не підтвердили здатність працювати в апеляційній інстанції, а ще з 12 претендентами співбесіди відбудуться у пленарному складі ВККС.

Найбільший бал у господарській спеціалізації поки що отримала член Вищої ради правосуддя, суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова – 744,25 бали.

Що подобається членам ВККС під час співбесід

Помітно, що під час співбесід з кандидатами в апеляційні суди, члени Комісії ззовні позитивно оцінюють наступну інформацію від претендентів на посади суддів:

схвальні характеристики щодо Комісії – «цей склад ВККС найкращий на моїй пам’яті», «ви ухвалюєте виважені, професійні, аргументовані рішення», «мені імпонує цей склад Комісії, ви – професіонали» тощо

обізнаність кандидатів у практиці Європейського суду з прав людини

участь претендентів на посади суддів у різних тренінгах, семінарах, конференціях та навчальних програмах (особливо тих, що проходили за кордоном)

знання кандидатами іноземних мов

розповіді про використання кандидатами штучного інтелекту

Чим далі процес, тим кращий бал

Цікаво, що чим довше відбуваються співбесіди, тим кращий бал отримують кандидати в апеляційні суди.

Якщо у травні за підсумками співбесід з Першою палатою ВККС, з 30 кандидатів вище 700 балів набрали лише три кандидати в апеляційні адміністративні суди, то вже у червні результати змінилися кардинально.

За підсумками співбесід, що відбулися у червні, з 32 кандидатів більше 700 балів набрали вже 23 (!) кандидати.

Аналогічна ситуація спостерігається і у господарській спеціалізації.

У травні-червні з 27 кандидатів, які пройшли співбесіди з Другою палатою ВККС, більше 700 балів набрали лише чотири кандидати.

Однак з 17 червня ситуація радикально стала іншою – з 12 кандидатів більше 700 балів набрали одразу 10 претендентів.

Якогось конкретного пояснення від ВККС, чому відбувається саме так, поки що немає.

Чим користується ВККС під час співбесід

Під час проведення співбесід ВККС використовує два основні нормативні акти для оцінювання кандидатів:

Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді)

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критерія кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення

Обидва документи були затверджені Вищою радою правосуддя та ВККС вже безпосередньою під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів у 2024-2025 роках.

Через те, що як це нерідко буває, важливі документи розробляються і затверджуються вже під час конкурсних процедур, далеко не всі кандидати взагалі змогли ознайомитися з ними, не кажучи вже про можливість «проаналізувати» себе на відповідність тим чи іншим критеріям.

Однак, ще коли зазначені Показники та Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання знаходилися у стадії розробки, деякі з кандидатів на посади суддів звертали увагу на такі критерії оцінки як «рішучість та відповідальність», «соціальна компетентність», «ефективна комунікація», «ефективна взаємодія», «стійкість мотивації» тощо та на проблеми їх тлумачення.

Невідповідність хоча б одному з таких критерієм може мати «фатальні» наслідки для конкурсних перспектив кандидата.

Парадокси співбесід

Під час співбесід трапляються парадоксальні ситуації, коли, наприклад, суддя, який не має суттєвих проблем у професійній діяльності і в цілому набрав непоганий бал за кваліфікаційне оцінювання у межах конкурсу, все ж визнається таким, що не відповідає посаді судді апеляційного суду.

І хоча у ВККС ймовірно все ж є якесь пояснення чому відбувається саме так, слід зазначити, що ззовні логіку у подібних рішеннях Комісії розгледити непросто.

Наприклад, палати Комісії можуть проігнорувати інформацію про неодноразові порушення кандидатом Правил дорожнього руху (навіть їзду по полосі громадського транспорту), скарги на запізнення претендента в судові засідання, не зовсім логічні та прозорі призначення на посади тощо.

Однак вже в іншому випадку Комісія може цілком позитивно оцінити відсутність у кандидата реального практичного досвіду роботи в суді, при цьому врахувавши його високий рівень «соціальної компетенції» та «емоційної стійкості».

Наприклад, подібна ситуація виникла 11 червня у судді Сумського окружного адміністративного суду Ірини Шевченко.

Громадська рада доброчесності скасувала негативний висновок стосовно судді напередодні співбесіди, тобто суттєвих зауважень у громадськості до кандидатки не було.

Під час співбесіди Ірина Шевченко розповіла, що у критичний момент повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року вона вирішила залишитися у місті Суми, хоча навколо йшли бойові дії.

У подальшому суддя пройшла курси тактичної медицини та курсі військової психології, тривалий час займається волонтерською діяльністю.

Суттєвих зауважень до Ірини Шевченко стосовно якості здійснення нею правосуддя зі сторони ВККС не було.

Однак претензії у ВККС виникли до «соціальної компетенції» судді. Першій палаті ВККС, зокрема, не сподобалося, що у 2020 році суддя розцінила як втручання у здійснення правосуддя, лист одного з народних депутатів з проханням забезпечити присутність свого помічника-консультанта в судовому засіданні під час розгляду резонансної справи.

Хоча суддя визнала, що відповідне повідомлення до Ради правосуддя було зроблене нею передчасно і вона вже більш толерантно ставиться до подібних звернень, члени ВККС все ж зазначили, що реакція судді на лист депутата була занадто бурхливою.

У підсумку Ірина Шевченко отримала 718,43 бали, що дозволяло їй увійти до першої десятки претендентів на посади суддів апеляційних адміністративних судів згідно з балами, отриманими за кваліфікаційне оцінювання. Однак через те, що суддя одноголосно не підтвердила свою кваліфікацію за критерієм «соціальної компетенції», її участь у конкурсі була припинена.

Схожа ситуація виникла і під час співбесіди з суддею Вінницького окружного адміністративного суду Русланою Дмитришеною.

За підсумками співбесіди 17 червня суддя отримала 728,3 бали, що є одним з найкращих результатів, отриманих кандидатами в апеляційні адміністративні суди під час відповідного конкурсу.

Однак підсумковий негативний результат суддя також отримала через невідповідність критерію «соціальна компетентність», що й поставило хрест на її конкурсних перспективах.

Під час співбесіди було помітно, що Руслана Дмитришена, яка фактично все життя працює на держслужбі та в суді, не зовсім розуміла суть запитань членів Комісії про розвиток її комунікаційних навичок і не могла надати чіткої відповіді, як вона взагалі здійснює комунікації різного рівня.

При цьому суттєвих зауважень до професійної діяльності кандидатки на посаду судді апеляції також не було.

Автор В’ячеслав Хрипун

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