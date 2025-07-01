Парадоксы собеседований – как ВККС проводит собеседования с кандидатами в апелляционные суды

Собеседования с кандидатами в апелляционные суды иногда напоминают «рулетку», во время которой кандидаты пытаются понравиться ВККС, а некоторые решения Комиссии понять пока сложно.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей постепенно завершает собеседования с 67 кандидатами на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

По состоянию на 30 июня, Первая палата ВККС, которая проводит собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды, оценила 62 претендентов на должности судей. При этом 25 кандидатов признаны подтвердившими способность осуществлять правосудие в апелляционных судах, 20 претендентов признаны не соответствующими должности судьи апелляционного суда, а судьбу еще 17 кандидатов Комиссия решит в пленарном составе.

Наивысший балл по итогам квалификационного оценивания пока получила адвокат Юлия Тереза, которая до 2024 года работала начальником юридического департамента АО «Черноморнефтегаз». Количество набранных баллов – 744,45 балла.

Вторая палата ВККС, которая проводит собеседования с 58 претендентами в апелляционные хозяйственные суды, пока что набирает темп. По состоянию на 30 июня собеседования прошли 39 кандидатов в хозяйственные апелляции из 83. 17 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционных хозяйственных судах, 10 кандидатов не подтвердили способность работать в апелляционной инстанции, а еще с 12 претендентами собеседования состоятся в пленарном составе ВККС.

Наибольший балл в хозяйственной специализации пока получила член Высшего совета правосудия, судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова - 744,25 балла.

Что нравится членам ВККС во время собеседований

Примечательно, что во время собеседований с кандидатами в апелляционные суды, члены Комиссии внешне положительно оценивают следующую информацию от претендентов на должности судей:

одобрительные характеристики в отношении Комиссии – «этот состав ВККС наилучший на моей памяти», «вы принимаете взвешенные, профессиональные, аргументированные решения», «мне импонирует этот состав Комиссии, вы – профессионалы» и т. д.

осведомленность кандидатов о практике Европейского суда по правам человека

участие претендентов на должности судей в различных тренингах, семинарах, конференциях и обучающих программах (особенно тех, которые проходили за рубежом)

знание кандидатами иностранных языков

рассказы об использовании кандидатами технологий «искусственного интеллекта»

Чем дальше процесс, тем лучше бал

Интересно, что чем дольше идут собеседования, то тем лучший балл получают кандидаты в апелляционные суды.

Если в мае по итогам собеседований с Первой палатой ВККС, из 30 кандидатов выше 700 баллов набрали всего три кандидата в апелляционные административные суды, то уже в июне результаты изменились кардинально.

По итогам состоявшихся в июне собеседований, из 32 кандидатов более 700 баллов набрали уже 23 (!) кандидата.

Аналогичная ситуация наблюдается и в хозяйственной специализации.

В мае-июне из 27 кандидатов, прошедших собеседования со Второй палатой ВККС, более 700 баллов набрали всего четыре кандидата.

Однако с 17 июня ситуация радикально стала другой – из 12 кандидатов более 700 баллов набрали сразу 10 претендентов.

Какого-то конкретного объяснения от ВККС, почему происходит именно так, пока что нет.

Чем пользуется ВККС во время собеседований

Во время проведения собеседований ВККС использует два основных нормативных акта для оценивания кандидатов:

Единые показатели оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи)

Положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, показателях соответствия критериям квалификационного оценивания и способов их установления

Оба документа были утверждены Высшим советом правосудия и ВККС уже непосредственно во время конкурса на должности судей апелляционных судов в 2024-2025 годах.

Поскольку, как это нередко бывает, важные документы разрабатываются и утверждаются уже во время конкурсных процедур, далеко не все кандидаты вообще смогли ознакомиться с ними, не говоря уже о возможности «проанализировать» себя на соответствие тем или иным критериям.

Однако, еще когда указанные «Показатели» и «Положение» о порядке и методологии квалификационного оценивания находились в стадии разработки, то некоторые из кандидатов на должности судей обращали внимание на такие критерии оценивания как «решительность и ответственность», «социальная компетентность», «эффективная коммуникация», «эффективное взаимодействие», «устойчивость мотивации» и т. д. и проблемы их толкования.

Несоответствие хотя бы одному из таких критериев может иметь «роковые» последствия для конкурсных перспектив кандидата.

Парадоксы собеседований

Во время собеседований случаются парадоксальные ситуации, когда, например, судья, не имеющий существенных проблем в профессиональной деятельности и в целом набравший неплохой балл за квалификационное оценивание в рамках конкурса, все же признается не соответствующим должности судьи апелляционного суда.

И хотя у ВККС, вероятно, все же найдется какое-то объяснение таких решений, следует отметить, что внешне логику в подобных решениях рассмотреть непросто.

Например, палаты Комиссии могут проигнорировать информацию о неоднократных нарушениях кандидатом Правил дорожного движения (даже езду по полосе общественного транспорта), жалобы на опоздание претендента в судебные заседания, не совсем логичные и прозрачные назначения на должности и т. п.

Однако уже в другом случае Комиссия может вполне положительно оценить отсутствие у кандидата реального практического опыта работы в суде, но при этому учесть его высокий уровень «социальной компетенции» и «эмоциональной устойчивости».

К примеру, подобная ситуация возникла 11 июня у судьи Сумского окружного административного суда Ирины Шевченко.

Общественный совет добропорядочности отменил негативный вывод относительно судьи накануне собеседования, то есть существенных замечаний у общественности к кандидатке не было.

Во время собеседования Ирина Шевченко рассказала, что в критический момент полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года она решила остаться в городе Сумы, хотя вокруг шли боевые действия.

В дальнейшем судья прошла курсы тактической медицины и курс военной психологии, долгое время занимается волонтерской деятельностью.

Существенных замечаний к Ирине Шевченко относительно качества осуществления нею правосудия со стороны ВККС не было.

Однако претензии у ВККС возникли к «социальной компетенции» судьи. Первой палате ВККС, в частности, не понравилось, что в 2020 году судья расценила как вмешательство в осуществление правосудия, письмо одного из народных депутатов с просьбой обеспечить присутствие в зале судебных заседаний своего помощника-консультанта во время рассмотрения резонансного дела.

Хотя судья признала, что соответствующее сообщение в Совет правосудия было сделано нею поспешно и она уже более толерантно относится к подобным обращениям, члены ВККС все же отметили, что реакция судьи на письмо депутата была слишком бурной.

В итоге Ирина Шевченко получила 718,43 балла, что в принципе позволяло ей войти в первую десятку претендентов на должности судей апелляционных административных судов согласно баллам, полученным за квалификационное оценивание. Однако из-за того, что судья единогласно не подтвердила свою квалификацию по критерию «социальной компетенции», ее участие в конкурсе было прекращено.

Похожая ситуация возникла и во время собеседования с судьей Винницкого окружного административного суда Русланой Дмитришеной.

По итогам собеседования 17 июня судья получила 728,3 балла, что является одним из лучших результатов, полученных кандидатами в апелляционные административные суды во время соответствующего конкурса.

Однако итоговый негативный результат судья также получила из-за критерия «социальная компетентность», что поставило крест на ее конкурсных перспективах.

В ходе собеседования было заметно, что Руслана Дмитришена, которая фактически всю сознательную жизнь работает на госслужбе и в суде, не совсем понимала суть вопросов членов Комиссии о развитии ее коммуникационных навыков и не могла дать четкого ответа, как она вообще осуществляет коммуникации разного уровня.

При этом существенных замечаний к профессиональной деятельности кандидата на должность судьи апелляции также не было.

Автор Вячеслав Хрипун

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