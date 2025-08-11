Для участников боевых действий отменят требования об обязательном собеседовании и владении иностранным языком для принятия на госслужбу

Парламентский комитет по вопросам социальной политики рекомендовал принять в первом чтении доработанный законопроект 13180-д по обеспечению механизма трудоустройства и сохранения уровня дохода участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны) после демобилизации.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее этот законопроект анонсировала глава социального комитета Галина Третьякова. По ее словам, предлагается убрать собеседование как необходимую составляющую конкурса при принятии УБД на госслужбу. А до возобновления конкурсов на госслужбу – «вообще такое трудоустройство на вакантные должности УБД делать автоматически на основании заявления при условии, конечно, соответствия образования».
В Комитете указали, что целью законопроекта является создание нормативно-правовой основы для:
Предлагается внести изменения в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которыми:
В Законе «О государственной службе»:
В Законе «О правовом режиме военного положения», которым, в частности предлагается, на период до возобновления процедуры проведения конкурсов на должности государственной службы предусматривается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования.
Заключительными положениями законопроекта предусмотрено, что этот закон будет действовать в течение 5 лет с момента вступления им в силу.
В правительстве указали, что это потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, а Министерство финансов сообщает, что предложения Комитета не поддерживаются.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.