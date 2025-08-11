Для участников боевых действий отменят требования об обязательном собеседовании и владении иностранным языком для принятия на госслужбу

Комитет по соцполитике рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования – на период до возобновления конкурсов на госслужбу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентский комитет по вопросам социальной политики рекомендовал принять в первом чтении доработанный законопроект 13180-д по обеспечению механизма трудоустройства и сохранения уровня дохода участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны) после демобилизации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее этот законопроект анонсировала глава социального комитета Галина Третьякова. По ее словам, предлагается убрать собеседование как необходимую составляющую конкурса при принятии УБД на госслужбу. А до возобновления конкурсов на госслужбу – «вообще такое трудоустройство на вакантные должности УБД делать автоматически на основании заявления при условии, конечно, соответствия образования».

В Комитете указали, что целью законопроекта является создание нормативно-правовой основы для:

содействия адаптации демобилизованных ветеранов из числа участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны) путем трудоустройства и стимулирования их экономической самостоятельности;

введения адресной бюджетной программы, а именно выплата ежемесячной стипендии;

установления приоритетного права на занятие должностей в случае равных результатов конкурсного отбора.

Предлагается внести изменения в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которыми:

дополняется статья 1 положением о содействии трудоустройству демобилизованных ветеранов;

вводится новая статья о механизмах трудоустройства и введении ежемесячных стипендий для ветеранов в течение первых 2-х лет после демобилизации при условии трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления или в частном секторе.

В Законе «О государственной службе»:

установление приоритетного права на занятие должностей в случае равных результатов конкурсного отбора на государственные должности;

отмена требования к обязательному собеседованию, как субъективного фактора оценки профессиональной компетентности;

отмена обязанности владения иностранным языком для ветеранов при трудоустройстве на государственную службу.

В Законе «О правовом режиме военного положения», которым, в частности предлагается, на период до возобновления процедуры проведения конкурсов на должности государственной службы предусматривается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования.

Заключительными положениями законопроекта предусмотрено, что этот закон будет действовать в течение 5 лет с момента вступления им в силу.

В правительстве указали, что это потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, а Министерство финансов сообщает, что предложения Комитета не поддерживаются.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.