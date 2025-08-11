Практика судов
Для участников боевых действий отменят требования об обязательном собеседовании и владении иностранным языком для принятия на госслужбу

08:29, 11 августа 2025
Комитет по соцполитике рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования – на период до возобновления конкурсов на госслужбу.
Парламентский комитет по вопросам социальной политики рекомендовал принять в первом чтении доработанный законопроект 13180-д по обеспечению механизма трудоустройства и сохранения уровня дохода участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны) после демобилизации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее этот законопроект анонсировала глава социального комитета Галина Третьякова. По ее словам, предлагается убрать собеседование как необходимую составляющую конкурса при принятии УБД на госслужбу. А до возобновления конкурсов на госслужбу – «вообще такое трудоустройство на вакантные должности УБД делать автоматически на основании заявления при условии, конечно, соответствия образования».

В Комитете указали, что целью законопроекта является создание нормативно-правовой основы для:

  • содействия адаптации демобилизованных ветеранов из числа участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны) путем трудоустройства и стимулирования их экономической самостоятельности;
  • введения адресной бюджетной программы, а именно выплата ежемесячной стипендии;
  • установления приоритетного права на занятие должностей в случае равных результатов конкурсного отбора.

Предлагается внести изменения в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которыми:

  • дополняется статья 1 положением о содействии трудоустройству демобилизованных ветеранов;
  • вводится новая статья о механизмах трудоустройства и введении ежемесячных стипендий для ветеранов в течение первых 2-х лет после демобилизации при условии трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления или в частном секторе.

В Законе «О государственной службе»:

  • установление приоритетного права на занятие должностей в случае равных результатов конкурсного отбора на государственные должности;
  • отмена требования к обязательному собеседованию, как субъективного фактора оценки профессиональной компетентности;
  • отмена обязанности владения иностранным языком для ветеранов при трудоустройстве на государственную службу.

В Законе «О правовом режиме военного положения», которым, в частности предлагается, на период до возобновления процедуры проведения конкурсов на должности государственной службы предусматривается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования.

Заключительными положениями законопроекта предусмотрено, что этот закон будет действовать в течение 5 лет с момента вступления им в силу.

В правительстве указали, что это потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, а Министерство финансов сообщает, что предложения Комитета не поддерживаются.

Автор: Наталя Мамченко

