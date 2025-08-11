Для учасників бойових дій скасують вимоги щодо обов’язкової співбесіди і володіння іноземною мовою для прийняття на держслужбу

Парламентський комітет з питань соціальної політики рекомендував прийняти в першому читанні доопрацьований законопроект 13180-д щодо забезпечення механізму працевлаштування та збереження рівня доходу учасників бойових дій (включаючи осіб, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни) після демобілізації.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше цей законопроект анонсувала голова соціального комітету Галина Третьякова. За її словами, пропонується прибрати співбесіду як необхідну складову конкурсу під час прийняття УБД на держслужбу. А до відновлення конкурсів на держслужбу – «взагалі таке працевлаштування на вакантні посади УБД робити автоматично на підставі заяви при умові, звісно, відповідності освіти».
У Комітеті вказали, що метою законопроекту є створення нормативно-правової основи для:
Пропонується внести зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими:
У Законі «Про державну службу»:
У Законі «Про правовий режим воєнного стану», якими, зокрема пропонується, на період до відновлення процедури проведення конкурсів на посади державної служби передбачається автоматичне призначення ветеранів на вакантні посади за поданою заявою, якщо така посада відповідає вимогам до рівня освіти.
Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що цей закон діятиме впродовж 5 років з моменту набрання ним чинності.
В уряді вказали, що це потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету, а Міністерство фінансів повідомляє, що пропозиції Комітету не підтримуються.
