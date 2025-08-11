Для учасників бойових дій скасують вимоги щодо обов’язкової співбесіди і володіння іноземною мовою для прийняття на держслужбу

Комітет соцполітики рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується автоматичне призначення ветеранів на вакантні посади за поданою заявою, якщо така посада відповідає вимогам до рівня освіти – на період до відновлення конкурсів на держслужбу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський комітет з питань соціальної політики рекомендував прийняти в першому читанні доопрацьований законопроект 13180-д щодо забезпечення механізму працевлаштування та збереження рівня доходу учасників бойових дій (включаючи осіб, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни) після демобілізації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше цей законопроект анонсувала голова соціального комітету Галина Третьякова. За її словами, пропонується прибрати співбесіду як необхідну складову конкурсу під час прийняття УБД на держслужбу. А до відновлення конкурсів на держслужбу – «взагалі таке працевлаштування на вакантні посади УБД робити автоматично на підставі заяви при умові, звісно, відповідності освіти».

У Комітеті вказали, що метою законопроекту є створення нормативно-правової основи для:

сприяння адаптації демобілізованих ветеранів з числа учасників бойових дій (включаючи осіб, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни) шляхом працевлаштування та стимулювання їх економічної самостійності;

запровадження адресної бюджетної програми, а саме виплата щомісячної стипендії;

встановлення пріоритетного права на зайняття посад у разі рівних результатів конкурсного відбору.

Пропонується внести зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими:

доповнюється стаття 1 положенням про сприяння працевлаштуванню демобілізованих ветеранів;

вводиться нова стаття щодо механізмів працевлаштування та запровадження щомісячних стипендій для ветеранів впродовж перших 2-х років після демобілізації при умові працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування або в приватному секторі.

У Законі «Про державну службу»:

встановлення пріоритетного права на зайняття посад у разі рівних результатів конкурсного відбору на державні посади;

скасування вимоги до обов’язкової співбесіди, як суб’єктивного фактору оцінки професійної компетентності;

скасування обов’язку володіння іноземною мовою для ветеранів під час працевлаштування на державну службу.

У Законі «Про правовий режим воєнного стану», якими, зокрема пропонується, на період до відновлення процедури проведення конкурсів на посади державної служби передбачається автоматичне призначення ветеранів на вакантні посади за поданою заявою, якщо така посада відповідає вимогам до рівня освіти.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що цей закон діятиме впродовж 5 років з моменту набрання ним чинності.

В уряді вказали, що це потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету, а Міністерство фінансів повідомляє, що пропозиції Комітету не підтримуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.