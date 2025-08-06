Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

Фото: ukr.radio

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Для учасників бойових дій можуть передбачити автоматичне призначення на посади у державному секторі без необхідності проходити співбесіди. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

За її словами, йдеться про частину конкурсу, яка називається «співбесіда».

«Ми готуємо наразі законопроект про працевлаштування УБД, зокрема у держсекторі, і для них прибираємо цю частину як необхідну у складі конкурсу.

А до відновлення конкурсів на держслужбу – пропонуємо нашим комітетом взагалі таке працевлаштування на вакантні посади УБД робити автоматично на підставі заяви при умові звісно відповідності освіти.

Субʼєктивний фактор майже зник у шкільних іспитах, тож, навіщо він так вагомо впливає у конкурсах на публічну службу. Наші Захисники та Захисниці пройшли вже цю «співбесіду» на полі бою, захищаючи наші життя та наш політичний вибір – демократію», пояснила Третьякова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін підтримав законопроект 13478 щодо відновлення конкурсів на посади державної служби. Законопроект було підготовлено Нацагентством з питань держслужби (НАДС) відповідно до Ukraine Facility Plan, за виконання якого Україна отримує кошти від ЄС.

Оскільки при відставці уряду законопроекти, не прийняті в першому читанні, відкликаються, то «дубль» цього урядового законопроекту 13478-1 зареєстрували перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко та член комітету з держвлади Віталій Безгін. Законопроект, як і урядовий, передбачає:

відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу;

на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу; повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів, а також збереження професійних та патріотичних осіб на державній службі);

державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів, а також збереження професійних та патріотичних осіб на державній службі); можливість призначення без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії тощо.

Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:

на посади в органах місцевого самоврядування — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;

на посади державної служби категорії “А” — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 9 місяців;

на посади державної служби категорії “Б” — з 1 липня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;

на посади державної служби категорії “В” — з 1 вересня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 18 місяців.

Автор: Наталя Мамченко

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