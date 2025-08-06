Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Для учасників бойових дій можуть передбачити автоматичне призначення на посади у державному секторі без необхідності проходити співбесіди. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.
За її словами, йдеться про частину конкурсу, яка називається «співбесіда».
«Ми готуємо наразі законопроект про працевлаштування УБД, зокрема у держсекторі, і для них прибираємо цю частину як необхідну у складі конкурсу.
А до відновлення конкурсів на держслужбу – пропонуємо нашим комітетом взагалі таке працевлаштування на вакантні посади УБД робити автоматично на підставі заяви при умові звісно відповідності освіти.
Субʼєктивний фактор майже зник у шкільних іспитах, тож, навіщо він так вагомо впливає у конкурсах на публічну службу. Наші Захисники та Захисниці пройшли вже цю «співбесіду» на полі бою, захищаючи наші життя та наш політичний вибір – демократію», пояснила Третьякова.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін підтримав законопроект 13478 щодо відновлення конкурсів на посади державної служби. Законопроект було підготовлено Нацагентством з питань держслужби (НАДС) відповідно до Ukraine Facility Plan, за виконання якого Україна отримує кошти від ЄС.
Оскільки при відставці уряду законопроекти, не прийняті в першому читанні, відкликаються, то «дубль» цього урядового законопроекту 13478-1 зареєстрували перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко та член комітету з держвлади Віталій Безгін. Законопроект, як і урядовий, передбачає:
Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:
Автор: Наталя Мамченко
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