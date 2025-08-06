Уряд підтримав законопроект про захист військових, які повідомляють про факти корупції

Законопроект гарантує військовим безпечний механізм повідомлення про корупцію, навіть без інформування командування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів підтримав законопроект, який надає додаткові права та гарантії захисту для військовослужбовців, що повідомляють про факти корупції у секторі оборони. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Згідно з документом, кожен військовослужбовець отримає:

Право повідомляти про факти корупції або пов’язані з нею правопорушення до уповноважених підрозділів чи осіб;

Можливість обирати зручний канал зв’язку, у тому числі — звертатися безпосередньо до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК);

Виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

«Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску», — наголосив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що у застосунку Армія+ стартував курс із протидії корупції для Сил оборони України.

Додамо, що Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.