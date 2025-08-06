Уряд підтримав законопроект про захист військових, які повідомляють про факти корупції

Кабінет міністрів підтримав законопроект, який надає додаткові права та гарантії захисту для військовослужбовців, що повідомляють про факти корупції у секторі оборони. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Згідно з документом, кожен військовослужбовець отримає:
«Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску», — наголосив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що у застосунку Армія+ стартував курс із протидії корупції для Сил оборони України.
Додамо, що Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій.
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