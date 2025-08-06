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Уряд підтримав законопроект про захист військових, які повідомляють про факти корупції

14:11, 6 серпня 2025
Законопроект гарантує військовим безпечний механізм повідомлення про корупцію, навіть без інформування командування.
Уряд підтримав законопроект про захист військових, які повідомляють про факти корупції
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Кабінет міністрів підтримав законопроект, який надає додаткові права та гарантії захисту для військовослужбовців, що повідомляють про факти корупції у секторі оборони. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Згідно з документом, кожен військовослужбовець отримає:

  • Право повідомляти про факти корупції або пов’язані з нею правопорушення до уповноважених підрозділів чи осіб;
  • Можливість обирати зручний канал зв’язку, у тому числі — звертатися безпосередньо до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК);
  • Виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

«Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску», — наголосив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що у застосунку Армія+ стартував курс із протидії корупції для Сил оборони України.

Додамо, що Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій.

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