У застосунку Армія+ стартував курс із протидії корупції для Сил оборони України

Армія+ запускає освітній курс«Стоп корупція» для уповноважених.

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У мобільному застосунку Армія+ з’явився новий освітній курс під назвою «Стоп корупція. Уповноважені», спрямований на запобігання корупційним проявам у Збройних силах України та інших структурах Сил оборони. Про це повідомили розробники проєкту, наголосивши на важливості підвищення доброчесності в армії.

Що пропонує курс?

Новий навчальний курс допомагає учасникам опанувати ключові навички для боротьби з корупцією у військовому середовищі. Користувачі дізнаються, як:

виявляти потенційні корупційні ризики;

розробляти та впроваджувати антикорупційні програми;

правильно застосовувати механізми електронного декларування;

ефективно комунікувати антикорупційні ініціативи через засоби масової інформації.

Курс створений спеціально для антикорупційних уповноважених у Силах оборони, але його матеріали можуть бути корисними для всіх, хто прагне зміцнити прозорість і доброчесність у військовій сфері.

Формат навчання

Навчання організовано у зручному та структурованому форматі, який включає:

8 тематичних уроків , що охоплюють різні аспекти антикорупційної діяльності;

, що охоплюють різні аспекти антикорупційної діяльності; тести після кожного модуля , які дозволяють перевірити засвоєння матеріалу;

, які дозволяють перевірити засвоєння матеріалу; фінальний іспит , успішне складання якого підтверджує завершення курсу;

, успішне складання якого підтверджує завершення курсу; електронний сертифікат, який видається учасникам за успішне проходження програми.

Лекторами курсу виступають досвідчені військовослужбовці, які мають практичний досвід у Силах оборони, а також профільні експерти з антикорупційної діяльності, що забезпечує високу якість і актуальність матеріалів.

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