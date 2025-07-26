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У застосунку Армія+ стартував курс із протидії корупції для Сил оборони України

14:47, 26 липня 2025
Армія+ запускає освітній курс«Стоп корупція» для уповноважених.
У застосунку Армія+ стартував курс із протидії корупції для Сил оборони України
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У мобільному застосунку Армія+ з’явився новий освітній курс під назвою «Стоп корупція. Уповноважені», спрямований на запобігання корупційним проявам у Збройних силах України та інших структурах Сил оборони. Про це повідомили розробники проєкту, наголосивши на важливості підвищення доброчесності в армії.

Що пропонує курс?

Новий навчальний курс допомагає учасникам опанувати ключові навички для боротьби з корупцією у військовому середовищі. Користувачі дізнаються, як:

  • виявляти потенційні корупційні ризики;
  • розробляти та впроваджувати антикорупційні програми;
  • правильно застосовувати механізми електронного декларування;
  • ефективно комунікувати антикорупційні ініціативи через засоби масової інформації.

Курс створений спеціально для антикорупційних уповноважених у Силах оборони, але його матеріали можуть бути корисними для всіх, хто прагне зміцнити прозорість і доброчесність у військовій сфері.

Формат навчання

Навчання організовано у зручному та структурованому форматі, який включає:

  • 8 тематичних уроків, що охоплюють різні аспекти антикорупційної діяльності;
  • тести після кожного модуля, які дозволяють перевірити засвоєння матеріалу;
  • фінальний іспит, успішне складання якого підтверджує завершення курсу;
  • електронний сертифікат, який видається учасникам за успішне проходження програми.

Лекторами курсу виступають досвідчені військовослужбовці, які мають практичний досвід у Силах оборони, а також профільні експерти з антикорупційної діяльності, що забезпечує високу якість і актуальність матеріалів.

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