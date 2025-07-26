У застосунку Армія+ стартував курс із протидії корупції для Сил оборони України

У мобільному застосунку Армія+ з’явився новий освітній курс під назвою «Стоп корупція. Уповноважені», спрямований на запобігання корупційним проявам у Збройних силах України та інших структурах Сил оборони. Про це повідомили розробники проєкту, наголосивши на важливості підвищення доброчесності в армії.
Що пропонує курс?
Новий навчальний курс допомагає учасникам опанувати ключові навички для боротьби з корупцією у військовому середовищі. Користувачі дізнаються, як:
Курс створений спеціально для антикорупційних уповноважених у Силах оборони, але його матеріали можуть бути корисними для всіх, хто прагне зміцнити прозорість і доброчесність у військовій сфері.
Формат навчання
Навчання організовано у зручному та структурованому форматі, який включає:
Лекторами курсу виступають досвідчені військовослужбовці, які мають практичний досвід у Силах оборони, а також профільні експерти з антикорупційної діяльності, що забезпечує високу якість і актуальність матеріалів.
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