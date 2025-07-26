В приложении Армия+ стартовал курс по противодействию коррупции для Сил обороны Украины

В мобильном приложении Армия+ появился новый образовательный курс под названием «Стоп коррупция. Уполномоченные», направленный на предотвращение коррупционных проявлений в Вооруженных силах Украины и других структурах Сил обороны. Об этом сообщили разработчики проекта, подчеркнув важность повышения добропорядочности в армии.
Что предлагает курс?
Новый учебный курс помогает участникам овладеть ключевыми навыками для борьбы с коррупцией в военной среде. Пользователи узнают, как:
Курс создан специально для антикоррупционных уполномоченных в Силах обороны, но его материалы могут быть полезны для всех, кто стремится укрепить прозрачность и добропорядочность в военной сфере.
Формат обучения
Обучение организовано в удобном и структурированном формате, который включает:
Лекторами курса выступают опытные военнослужащие, имеющие практический опыт в Силах обороны, а также профильные эксперты по антикоррупционной деятельности, что обеспечивает высокое качество и актуальность материалов.
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