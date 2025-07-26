В приложении Армия+ стартовал курс по противодействию коррупции для Сил обороны Украины

Армия+ запускает образовательный курс «Стоп коррупция» для уполномоченных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мобильном приложении Армия+ появился новый образовательный курс под названием «Стоп коррупция. Уполномоченные», направленный на предотвращение коррупционных проявлений в Вооруженных силах Украины и других структурах Сил обороны. Об этом сообщили разработчики проекта, подчеркнув важность повышения добропорядочности в армии.

Что предлагает курс?

Новый учебный курс помогает участникам овладеть ключевыми навыками для борьбы с коррупцией в военной среде. Пользователи узнают, как:

выявлять потенциальные коррупционные риски;

разрабатывать и внедрять антикоррупционные программы;

правильно применять механизмы электронного декларирования;

эффективно коммуницировать антикоррупционные инициативы через средства массовой информации.

Курс создан специально для антикоррупционных уполномоченных в Силах обороны, но его материалы могут быть полезны для всех, кто стремится укрепить прозрачность и добропорядочность в военной сфере.

Формат обучения

Обучение организовано в удобном и структурированном формате, который включает:

8 тематических уроков, охватывающих различные аспекты антикоррупционной деятельности;

тесты после каждого модуля, которые позволяют проверить усвоение материала;

финальный экзамен, успешная сдача которого подтверждает завершение курса;

электронный сертификат, который выдается участникам за успешное прохождение программы.

Лекторами курса выступают опытные военнослужащие, имеющие практический опыт в Силах обороны, а также профильные эксперты по антикоррупционной деятельности, что обеспечивает высокое качество и актуальность материалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.