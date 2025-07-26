Практика судов
  1. В Украине

В приложении Армия+ стартовал курс по противодействию коррупции для Сил обороны Украины

14:47, 26 июля 2025
Армия+ запускает образовательный курс «Стоп коррупция» для уполномоченных.
В приложении Армия+ стартовал курс по противодействию коррупции для Сил обороны Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мобильном приложении Армия+ появился новый образовательный курс под названием «Стоп коррупция. Уполномоченные», направленный на предотвращение коррупционных проявлений в Вооруженных силах Украины и других структурах Сил обороны. Об этом сообщили разработчики проекта, подчеркнув важность повышения добропорядочности в армии.

Что предлагает курс?

Новый учебный курс помогает участникам овладеть ключевыми навыками для борьбы с коррупцией в военной среде. Пользователи узнают, как:

  • выявлять потенциальные коррупционные риски;
  • разрабатывать и внедрять антикоррупционные программы;
  • правильно применять механизмы электронного декларирования;
  • эффективно коммуницировать антикоррупционные инициативы через средства массовой информации.

Курс создан специально для антикоррупционных уполномоченных в Силах обороны, но его материалы могут быть полезны для всех, кто стремится укрепить прозрачность и добропорядочность в военной сфере.

Формат обучения

Обучение организовано в удобном и структурированном формате, который включает:

  • 8 тематических уроков, охватывающих различные аспекты антикоррупционной деятельности;
  • тесты после каждого модуля, которые позволяют проверить усвоение материала;
  • финальный экзамен, успешная сдача которого подтверждает завершение курса;
  • электронный сертификат, который выдается участникам за успешное прохождение программы.

Лекторами курса выступают опытные военнослужащие, имеющие практический опыт в Силах обороны, а также профильные эксперты по антикоррупционной деятельности, что обеспечивает высокое качество и актуальность материалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные обучение Армия+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада ускорит рассмотрение законопроекта об уголовном наказании за обход санкций и маскировку активов – решение СНБО

Законопроект, ускорить который рекомендовал СНБО, предусматривает, что санкции не будут распространяться на перечисление средств на счета Кабмина, открытые для привлечения добровольных взносов.

Утрата силы нормой УПК вследствие ее изменения или признания неконституционной не является основанием для пересмотра решения, принятого до изменений – Верховный Суд

Утрата силы положения Уголовного процессуального кодекса вследствие изменения УПК или признания такого положения неконституционным не является основанием для пересмотра решения, принятого в соответствии с порядком, существовавшим на момент его принятия – Верховный Суд.

Открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня – Кабмин готовит изменения в УПК

Вместе с тем, решение СНБО уже предусматривает принятие готового ко второму чтению законопроекта 12439 о защите бизнеса.

Некоторые прокуроры получали инвалидность не от хорошей жизни – Руслан Кравченко объяснил проблему несправедливости зарплат в прокуратуре

Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, а я – как Генпрокурор – 95 тысяч грн, а в НАБУ зарплаты вообще «космос» – Руслан Кравченко объяснил несправедливость «замороженного» минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

75 судей отбора 2017 года обратились к депутатам и ВСП относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения при введении базовой величины

Размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов – 57 тысяч грн в месяц – значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області