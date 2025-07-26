Практика судов
  1. В Украине

Встреча Зеленского и Путина в Стамбуле – ЦПД опроверг информацию

13:17, 26 июля 2025
Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о договоренности о встрече Зеленского и Путина.
Встреча Зеленского и Путина в Стамбуле – ЦПД опроверг информацию
Фото: radiosvoboda
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предупреждает о распространении в сети манипулятивного сообщения, которое искажает слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В фейковом сообщении утверждается, что якобы достигнута договоренность о встрече Президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным, и что эта встреча уже согласована. Об этом сообщили на официальной странице Центра противодействия дезинформации.

На самом деле, как уточняет Центр, Хакан Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV заявил лишь, что обе стороны признают необходимость такой встречи. Никаких других деталей или подтверждений относительно конкретных договоренностей он не озвучивал. Это заявление было искажено в информационном пространстве, что привело к распространению ложных интерпретаций.

Для контекста Центр напомнил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила организовать встречу лидеров Украины и России до конца августа 2025 года. Однако на сегодняшний день российская сторона не дала никакого официального ответа на это предложение, и конкретных договоренностей о встрече нет.

Центр противодействия дезинформации призывает граждан и СМИ тщательно проверять первоисточники информации и ответственно подходить к формулировке заголовков и сообщений. «Подобные неточности могут быть использованы вражеской пропагандой для манипуляций и искажения фактов, что играет на руку дезинформационным кампаниям», — подчеркнули в СНБО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

путин Турция Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня – Кабмин готовит изменения в УПК

Вместе с тем, решение СНБО уже предусматривает принятие готового ко второму чтению законопроекта 12439 о защите бизнеса.

Некоторые прокуроры получали инвалидность не от хорошей жизни – Руслан Кравченко объяснил проблему несправедливости зарплат в прокуратуре

Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, а я – как Генпрокурор – 95 тысяч грн, а в НАБУ зарплаты вообще «космос» – Руслан Кравченко объяснил несправедливость «замороженного» минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

75 судей отбора 2017 года обратились к депутатам и ВСП относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения при введении базовой величины

Размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов – 57 тысяч грн в месяц – значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве.

На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

ВККС «по-тихому» пересмотрела результаты квалификационного экзамена в рамках конкурса в апелляционные суды – кандидат получил допуск к собеседованию

Как выяснилось, практическое задание кандидата в общий апелляционный суд Комиссия вообще не проверяла.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області