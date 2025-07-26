Встреча Зеленского и Путина в Стамбуле – ЦПД опроверг информацию

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о договоренности о встрече Зеленского и Путина.

Фото: radiosvoboda

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Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предупреждает о распространении в сети манипулятивного сообщения, которое искажает слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В фейковом сообщении утверждается, что якобы достигнута договоренность о встрече Президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным, и что эта встреча уже согласована. Об этом сообщили на официальной странице Центра противодействия дезинформации.

На самом деле, как уточняет Центр, Хакан Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV заявил лишь, что обе стороны признают необходимость такой встречи. Никаких других деталей или подтверждений относительно конкретных договоренностей он не озвучивал. Это заявление было искажено в информационном пространстве, что привело к распространению ложных интерпретаций.

Для контекста Центр напомнил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила организовать встречу лидеров Украины и России до конца августа 2025 года. Однако на сегодняшний день российская сторона не дала никакого официального ответа на это предложение, и конкретных договоренностей о встрече нет.

Центр противодействия дезинформации призывает граждан и СМИ тщательно проверять первоисточники информации и ответственно подходить к формулировке заголовков и сообщений. «Подобные неточности могут быть использованы вражеской пропагандой для манипуляций и искажения фактов, что играет на руку дезинформационным кампаниям», — подчеркнули в СНБО.

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