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В Казахстане разбился военный вертолет – для поиска экипажа привлекли авиацию и подводные дроны

12:59, 26 июля 2025
Подводные дроны, БПЛА и 200 спасателей – Казахстан ищет пропавший экипаж EC-145.
В Казахстане разбился военный вертолет – для поиска экипажа привлекли авиацию и подводные дроны
Фото: 112 KZ
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В Казахстане произошла авиакатастрофа: военный вертолет Eurocopter EC-145 Сил воздушной обороны исчез с радаров, а впоследствии его обломки были найдены в Алматинской области. Для поиска трех членов экипажа спасатели развернули масштабную операцию, привлекая авиацию, беспилотники и подводные дроны. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.

По информации ведомства, инцидент произошел 25 июля 2025 года в районе Отара, что в Алматинской области. Вертолет EC-145, принадлежащий Силам воздушной обороны Казахстана, вылетел из Лугового, но вскоре перестал выходить на связь. На борту находились три члена экипажа, судьба которых пока остается неизвестной.

Спасательная операция началась немедленно, и уже утром 26 июля сотрудники МЧС обнаружили обломки вертолета. Однако поиски продолжаются, поскольку необходимо установить обстоятельства катастрофы и найти пропавших членов экипажа. Для этого задействовано современное оборудование, в частности эхолоты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и подводные дроны, которые помогают обследовать труднодоступные участки.

К операции привлечены значительные ресурсы: около 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, четыре кинологических расчета и два воздушных судна МЧС. «Наши спасатели работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее выяснить все детали инцидента и найти людей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Поисково-спасательная операция продолжается, и МЧС Казахстана обещает предоставлять обновленную информацию о ходе работ. Эта трагедия привлекла внимание общественности к безопасности военной авиации и вызвала сочувствие к семьям экипажа, которые ждут известий о своих близких. Пока причины аварии остаются неизвестными, но следственные органы уже приступили к расследованию обстоятельств катастрофы.

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военные Казахстан авиация

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