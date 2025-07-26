Facebook, Instagram и Threads запретят политическую рекламу в Евросоюзе – что произошло

Meta прекратит политическую рекламу в ЕС до октября из-за новых правил прозрачности.

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Компания Meta, гигант социальных медиа, объявила о прекращении всей политической рекламы в Европейском Союзе с октября 2025 года, ссылаясь на правовую неопределенность, вызванную новыми правилами ЕС, направленными на повышение прозрачности избирательных кампаний. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Начиная с октября, Meta запретит размещение рекламы, связанной с политическими, избирательными или социальными вопросами, на своих платформах, включая Facebook, Instagram и Threads. Компания объяснила это решение «неработоспособностью» новых европейских правил, регулирующих прозрачность и таргетирование политической рекламы.

По словам представителей Meta, эти правила создают «значительные операционные вызовы и правовую неопределенность» для компании и ее рекламодателей. Новые требования, которые вступят в силу 10 октября 2025 года, обязывают платформы четко обозначать политическую рекламу, указывая, кто ее оплатил, а также с какой избирательной кампанией, референдумом или законодательным процессом она связана. Кроме того, такая реклама должна храниться в публичной базе данных, а ее таргетирование на аудиторию разрешается только при строгих условиях.

«Эти правила налагают значительные дополнительные обязательства на наши процессы и системы, что приводит к неприемлемому уровню сложности и правовой неопределенности для рекламодателей и платформ, работающих в ЕС», — отметила Meta в официальном заявлении.

Нарушение новых правил может привести к штрафам в размере до 6% от годового глобального дохода компании, что представляет серьезный финансовый риск для таких гигантов, как Meta.

Не первые, кто отказывается

Meta не является первой технологической компанией, которая прибегает к таким мерам. В прошлом году Google также объявила о прекращении показа политической рекламы для пользователей в ЕС до вступления в силу аналогичных правил, ссылаясь на подобные проблемы с их реализацией. Эти шаги крупных платформ свидетельствуют о сложности адаптации к новым европейским стандартам, направленным на борьбу с дезинформацией и повышение прозрачности политических кампаний.

Влияние на пользователей и политиков

Meta заверила, что ее решение не ограничит возможности пользователей обсуждать политические темы на платформах компании. Политики, кандидаты и чиновники смогут и в дальнейшем делиться политическим контентом «органично», то есть без использования платной рекламы. «Они просто не смогут продвигать этот контент с помощью платных рекламных инструментов», — уточнили в компании.

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