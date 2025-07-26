В Минобороны назвали ТОП-10 опасных приложений для военных

В современных условиях войны киберпространство стало еще одним фронтом борьбы, где враг активно использует программное обеспечение для сбора разведывательной информации, отслеживания перемещений военных подразделений и похищения персональных данных. Даже популярные программы могут представлять серьезную угрозу, если они разработаны компаниями страны-агрессора или имеют уязвимости безопасности. Министерство обороны Украины провело анализ самых распространенных программ и определило те, которые несут риски для военнослужащих, предложив безопасные альтернативы для защиты чувствительной информации.
Опасные программы и их риски
Минобороны отмечает, что в условиях вооруженной агрессии России военнослужащие являются главными мишенями в цифровом пространстве. Программы, связанные со страной-агрессором или ненадежными разработчиками, могут использоваться для шпионажа, сбора данных и компрометации безопасности. Вот подробный обзор опасных приложений и рекомендации по их замене.
Браузеры
Рекомендуемые альтернативы: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox — надежные браузеры от проверенных разработчиков.
Почтовые сервисы
Рекомендуемые альтернативы: Gmail (Google), Outlook (Microsoft), ukr.net — безопасные почтовые сервисы, не имеющие связей со страной-агрессором.
Мессенджеры и социальные сети
Рекомендуемые альтернативы: WhatsApp, Signal, Facebook Messenger для общения; Facebook, Instagram, X (Twitter) для социальных сетей.
Навигационные приложения
Рекомендуемые альтернативы: Google Maps, Apple Maps, Waze — безопасные навигационные приложения от надежных разработчиков.
Программы для скриншотов
Рекомендуемые альтернативы: Встроенные инструменты для создания скриншотов в Windows (Win+Shift+S), macOS (Cmd+Shift+4) или мобильных операционных системах.
Файловые менеджеры и архиваторы
Рекомендуемые альтернативы: Встроенные архиваторы операционных систем, которые обеспечивают достаточный функционал для большинства задач.
Антивирусные программы
Рекомендуемые альтернативы: Microsoft Defender (встроенный в Windows), Avast, ESET — надежные решения для защиты устройств.
Облачные хранилища и сервисы
Рекомендуемые альтернативы: Google Диск, Microsoft OneDrive, Dropbox для облачного хранения; Spotify, YouTube Music, Apple Music для музыки; Uklon, Bolt, Uber для заказа такси.
Специализированные приложения
Рекомендуемые альтернативы: Duolingo для изучения языков; избегать сервисов проверки номеров из-за высоких рисков утечки данных.
Общие рекомендации по безопасности
Министерство обороны призывает военнослужащих и граждан соблюдать несколько ключевых правил для защиты информации:
Почему это важно?
Кибербезопасность является критически важной в условиях войны, когда враг использует цифровые инструменты для разведки и дестабилизации. Выбор безопасных программ помогает защитить не только персональные данные, но и безопасность военных подразделений и национальных интересов. Минобороны призывает всех военнослужащих быть бдительными и сознательно подходить к выбору программного обеспечения, чтобы минимизировать риски утечки информации и обеспечить надежную защиту в цифровом пространстве.
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