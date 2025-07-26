В Минобороны назвали ТОП-10 опасных приложений для военных

Минобороны обнародовало список программ, которые работают на врага, и указало, как защитить данные военнослужащих от вражеских программ.

Фото: weukraine.tv

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В современных условиях войны киберпространство стало еще одним фронтом борьбы, где враг активно использует программное обеспечение для сбора разведывательной информации, отслеживания перемещений военных подразделений и похищения персональных данных. Даже популярные программы могут представлять серьезную угрозу, если они разработаны компаниями страны-агрессора или имеют уязвимости безопасности. Министерство обороны Украины провело анализ самых распространенных программ и определило те, которые несут риски для военнослужащих, предложив безопасные альтернативы для защиты чувствительной информации.

Опасные программы и их риски

Минобороны отмечает, что в условиях вооруженной агрессии России военнослужащие являются главными мишенями в цифровом пространстве. Программы, связанные со страной-агрессором или ненадежными разработчиками, могут использоваться для шпионажа, сбора данных и компрометации безопасности. Вот подробный обзор опасных приложений и рекомендации по их замене.

Браузеры

Opera Browser: Хотя браузер имеет норвежское происхождение, часть его акций принадлежит китайским инвесторам, связанным с российским капиталом. Офис в Санкт-Петербурге занимается разработкой, что вызывает беспокойство по поводу безопасности данных пользователей.

«Яндекс Браузер»: Разработанный российской компанией, он является частью российского информационного пространства и включен в список программ, обязательных для установки на компьютерах в России с 2021 года.

Рекомендуемые альтернативы: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox — надежные браузеры от проверенных разработчиков.

Почтовые сервисы

«Яндекс Почта» и Mail.ru: Эти российские сервисы вероятно предоставляют российским спецслужбам полный доступ к переписке пользователей, передавая данные по запросам силовых структур.

Рекомендуемые альтернативы: Gmail (Google), Outlook (Microsoft), ukr.net — безопасные почтовые сервисы, не имеющие связей со страной-агрессором.

Мессенджеры и социальные сети

Telegram: принадлежит россиянину Павлу Дурову, основателю «Вконтакте». Несмотря на заявленную независимость, программа имеет связи с Россией, что создает риски для безопасности данных.

VK.com и «Одноклассники»: эти соцсети, принадлежащие Mail.ru Group, активно собирают данные для российских спецслужб.

TikTok: Разработанное китайской компанией ByteDance, это приложение использует алгоритмы искусственного интеллекта для сбора огромных объемов данных, которые могут передаваться китайскому правительству.

Рекомендуемые альтернативы: WhatsApp, Signal, Facebook Messenger для общения; Facebook, Instagram, X (Twitter) для социальных сетей.

Навигационные приложения

«Яндекс Карты»: собирают подробные данные о перемещениях пользователей и передают их на российские серверы, что может использоваться для отслеживания военных объектов.

2ГИС: принадлежит «Сбербанку России», что делает его опасным для использования.

MapsMe: Контролируется Mail.ru Group и имеет аналогичные риски.

Рекомендуемые альтернативы: Google Maps, Apple Maps, Waze — безопасные навигационные приложения от надежных разработчиков.

Программы для скриншотов

LightShot: Разработан российской компанией SkillBrains, может передавать снимки экрана на серверы разработчиков.

Joxi: Основан в Москве, также представляет риск утечки данных.

«Скриншотер»: Прямой российский продукт с потенциальными угрозами.

Рекомендуемые альтернативы: Встроенные инструменты для создания скриншотов в Windows (Win+Shift+S), macOS (Cmd+Shift+4) или мобильных операционных системах.

Файловые менеджеры и архиваторы

Far Manager: Создан российским программистом, может содержать скрытые функции сбора данных.

WinRAR и 7-Zip: Популярные архиваторы, разработанные россиянами, вызывают опасения относительно возможных бэкдоров.

Рекомендуемые альтернативы: Встроенные архиваторы операционных систем, которые обеспечивают достаточный функционал для большинства задач.

Антивирусные программы

Dr.Web и Kaspersky: Российские антивирусы, которые имеют полный доступ к файловой системе и могут передавать данные спецслужбам РФ.

360 Total Security: Китайский продукт с аналогичными рисками.

Рекомендуемые альтернативы: Microsoft Defender (встроенный в Windows), Avast, ESET — надежные решения для защиты устройств.

Облачные хранилища и сервисы

«Яндекс Диск»: хранит файлы на российских серверах с потенциальным доступом спецслужб.

«Яндекс Музыка» и «Яндекс Такси»: собирают персональные данные для российских структур.

Рекомендуемые альтернативы: Google Диск, Microsoft OneDrive, Dropbox для облачного хранения; Spotify, YouTube Music, Apple Music для музыки; Uklon, Bolt, Uber для заказа такси.

Специализированные приложения

Getcontact: Сервис проверки телефонных номеров, который собирает и продает данные из телефонных книг пользователей.

LinguaLeo: Российская платформа для изучения языков, которая может использоваться для сбора данных об образовательных потребностях пользователей.

Рекомендуемые альтернативы: Duolingo для изучения языков; избегать сервисов проверки номеров из-за высоких рисков утечки данных.

Общие рекомендации по безопасности

Министерство обороны призывает военнослужащих и граждан соблюдать несколько ключевых правил для защиты информации:

Используйте только лицензионное программное обеспечение от проверенных разработчиков.

Избегайте KMS-активаторов и пиратского софта, которые часто содержат вредоносные программы.

Регулярно обновляйте программы через официальные каналы.

Отдавайте предпочтение встроенным инструментам операционных систем, которые являются безопасными и функциональными.

Почему это важно?

Кибербезопасность является критически важной в условиях войны, когда враг использует цифровые инструменты для разведки и дестабилизации. Выбор безопасных программ помогает защитить не только персональные данные, но и безопасность военных подразделений и национальных интересов. Минобороны призывает всех военнослужащих быть бдительными и сознательно подходить к выбору программного обеспечения, чтобы минимизировать риски утечки информации и обеспечить надежную защиту в цифровом пространстве.

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