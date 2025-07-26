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В Міноборони назвали ТОП-10 небезпечних додатків для військових

12:41, 26 липня 2025
Міноборони оприлюднило список програм, які працюють на ворога, та вказали, як захистити дані військовослужбовців від ворожих програм.
В Міноборони назвали ТОП-10 небезпечних додатків для військових
Фото: weukraine.tv
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У сучасних умовах війни кіберпростір став ще одним фронтом боротьби, де ворог активно використовує програмне забезпечення для збору розвідувальної інформації, відстеження переміщень військових підрозділів та викрадення персональних даних. Навіть популярні програми можуть становити серйозну загрозу, якщо вони розроблені компаніями країни-агресора або мають вразливості безпеки. Міністерство оборони України провело аналіз найпоширеніших програм і визначило ті, що несуть ризики для військовослужбовців, запропонувавши безпечні альтернативи для захисту чутливої інформації.

Небезпечні програми та їхні ризики

Міноборони наголошує, що в умовах збройної агресії Росії військовослужбовці є головними мішенями в цифровому просторі. Програми, пов’язані з країною-агресором або ненадійними розробниками, можуть використовуватися для шпигунства, збору даних і компрометації безпеки. Ось детальний огляд небезпечних застосунків і рекомендації щодо їх заміни.

Браузери

  • Opera Browser: Хоча браузер має норвезьке походження, частина його акцій належить китайським інвесторам, пов’язаним із російським капіталом. Офіс у Санкт-Петербурзі займається розробкою, що викликає занепокоєння щодо безпеки даних користувачів.
  • «Яндекс Браузер»: Розроблений російською компанією, він є частиною російського інформаційного простору та включений до списку програм, обов’язкових для встановлення на комп’ютерах у Росії з 2021 року.
    Рекомендовані альтернативи: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox — надійні браузери від перевірених розробників.

Поштові сервіси

  • «Яндекс Пошта» та Mail.ru: Ці російські сервіси ймовірно надають російським спецслужбам повний доступ до листування користувачів, передаючи дані за запитами силових структур.
    Рекомендовані альтернативи: Gmail (Google), Outlook (Microsoft), ukr.net — безпечні поштові сервіси, які не мають зв’язків із країною-агресором.

Месенджери та соціальні мережі

  • Telegram: Належить росіянину Павлу Дурову, засновнику «Вконтакте». Попри заявлену незалежність, програма має зв’язки з Росією, що викликає ризики для безпеки даних.
  • VK.com та «Однокласники»: Ці соцмережі, що належать Mail.ru Group, активно збирають дані для російських спецслужб.
  • TikTok: Розроблений китайською компанією ByteDance, цей застосунок використовує алгоритми штучного інтелекту для збору величезних обсягів даних, які можуть передаватися китайському уряду.
    Рекомендовані альтернативи: WhatsApp, Signal, Facebook Messenger для спілкування; Facebook, Instagram, X (Twitter) для соціальних мереж.

Навігаційні програми

  • «Яндекс Карти»: Збирають детальні дані про переміщення користувачів і передають їх на російські сервери, що може використовуватися для відстеження військових об’єктів.
  • 2ГИС: Належить «Сбербанку Росії», що робить його небезпечним для використання.
  • MapsMe: Контролюється Mail.ru Group і має аналогічні ризики.
    Рекомендовані альтернативи: Google Maps, Apple Maps, Waze — безпечні навігаційні програми від надійних розробників.

Програми для скріншотів

  • LightShot: Розроблений російською компанією SkillBrains, може передавати знімки екрана на сервери розробників.
  • Joxi: Заснований у Москві, також становить ризик витоку даних.
  • «Скриншотер»: Прямий російський продукт із потенційними загрозами.
    Рекомендовані альтернативи: Вбудовані інструменти для створення скриншотів у Windows (Win+Shift+S), macOS (Cmd+Shift+4) або мобільних операційних системах.

Файлові менеджери та архіватори

  • Far Manager: Створений російським програмістом, може містити приховані функції збору даних.
  • WinRAR та 7-Zip: Популярні архіватори, розроблені росіянами, викликають занепокоєння щодо можливих бекдорів.
    Рекомендовані альтернативи: Вбудовані архіватори операційних систем, які забезпечують достатній функціонал для більшості завдань.

Антивірусні програми

  • Dr.Web та Kaspersky: Російські антивіруси, які мають повний доступ до файлової системи та можуть передавати дані спецслужбам РФ.
  • 360 Total Security: Китайський продукт із аналогічними ризиками.
    Рекомендовані альтернативи: Microsoft Defender (вбудований у Windows), Avast, ESET — надійні рішення для захисту пристроїв.

Хмарні сховища та сервіси

  • «Яндекс Диск»: Зберігає файли на російських серверах із потенційним доступом спецслужб.
  • «Яндекс Музика» та «Яндекс Таксі»: Збирають персональні дані для російських структур.
    Рекомендовані альтернативи: Google Диск, Microsoft OneDrive, Dropbox для хмарного зберігання; Spotify, YouTube Music, Apple Music для музики; Uklon, Bolt, Uber для замовлення таксі.

Спеціалізовані програми

  • Getcontact: Сервіс перевірки номерів телефонів, який збирає та продає дані з телефонних книг користувачів.
  • LinguaLeo: Російська платформа для вивчення мов, що може використовуватися для збору даних про освітні потреби користувачів.
    Рекомендовані альтернативи: Duolingo для вивчення мов; уникати сервісів перевірки номерів через високі ризики витоку даних.

Загальні рекомендації для безпеки

Міністерство оборони закликає військовослужбовців і громадян дотримуватися кількох ключових правил для захисту інформації:

  • Використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення від перевірених розробників.
  • Уникайте KMS-активаторів та піратського софту, які часто містять шкідливі програми.
  • Регулярно оновлюйте програми через офіційні канали.
  • Віддавайте перевагу вбудованим інструментам операційних систем, які є безпечними та функціональними.

Чому це важливо?

Кібербезпека є критично важливою в умовах війни, коли ворог використовує цифрові інструменти для розвідки та дестабілізації. Вибір безпечних програм допомагає захистити не лише персональні дані, але й безпеку військових підрозділів і національних інтересів. Міноборони закликає всіх військовослужбовців бути пильними та свідомо підходити до вибору програмного забезпечення, щоб мінімізувати ризики витоку інформації та забезпечити надійний захист у цифровому просторі.

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